民主基金會補助爭議 民進黨：國民黨今年開始領更多

國民黨王鴻薇立委質疑，台灣民主基金會成綠營小金庫，補助對象多是綠營團體。民進黨今天表示，民主基金會的所有補助，皆於法有據，遵循公正公開的申請機制，各政黨皆可主動申請補助，額度按國會政黨席次比例，沒有獨厚特定政黨的問題。

民進黨表示，王鴻薇在不了解情況下就恣意指控，繼前立委陳以信之後，國民黨持續針對民主基金會的政黨補助發表謬論，不但抹殺民主基金會基層同仁的努力，更是凸顯自身的無知。

民進黨表示，民主基金會可供各政黨申請之補助額度每年共約3000萬元，依照國會政黨席次比例分配；民進黨在2020年至2024年是國會最大黨，每年可申請額度為1600萬元；2024年選舉過後，接下來4年民進黨可申請額度，下降至每年約1300萬元，且國民黨今年已成為國會最大黨，今年可申請的額度將比民進黨高。

民進黨質疑，國民黨每年皆獲得民主基金會經費補助，難道也是浮濫申請大量公帑、或自肥嗎？請國民黨在指責別人時，切勿自打嘴巴。若國民黨真的關心台灣民主的發展，也可以鼓勵各民間團體申請民主基金會的補助，不需要汙名化民主基金會。

民進黨指出，根據台灣民主基金會捐助暨組織章程第6條規定，補助範圍除國會外交及國際民主交流外，也包括「推展有關民主與人權之活動」、「推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動」，以及「其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素質相關事項」等，皆可由各政黨及民間團體申請。