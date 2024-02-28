快訊

魂斷客廳…台南中風男子疑逃生不及 遭惡火吞噬成焦屍

游錫堃卸任撇雜音 台灣民主基金會：董事長3個月內重新改選

傳讓1席召委給白營…藍營基層炸鍋喊「退黨」 區域立委坦言有壓力

獨派團體：盼賴清德政府找對教育部長 推台灣主體意識

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
在台南新營舉行的228追思紀念會上，副總統賴清德向受難者家屬及後代一一致意。記者劉學聖／攝影
在台南新營舉行的228追思紀念會上，副總統賴清德向受難者家屬及後代一一致意。記者劉學聖／攝影

獨派團體台灣國家聯盟今天舉行228追思紀念會，召集人吳樹民表示，期許總統當選人賴清德上任後找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解228事件中，台灣人民所遭受的災難。

吳樹民指出，高達6成的台灣人不認識228事件，台灣人要有知道能建國的自知，而非讓中國人統一，期許眾人繼續努力，讓台灣的歷史可以留在所有台灣人心中。未來賴清德政府推動的政策非常重要，若未能推動台灣主體歷史意識，台灣要變成正常化國家將會非常困難。

追思紀念會活動主軸為「記憶，對抗不義」，由台灣長老基督教會牧師林偉聯帶領群眾默禱，並由吳樹民代表致詞，也邀請受難者家屬徐世雄、青年世代張瑀婕上台，最後則由全體來賓獻花。

東吳大學法律研究所張瑀婕表示，沒有社會共識，並不是無法推動轉型正義的藉口，要繼續有勇氣跟決心，台灣人才能繼續堅持、走出自己台灣人的路。

台灣國家聯盟總召吳樹民。本報系資料照
台灣國家聯盟總召吳樹民。本報系資料照

賴清德 轉型正義

延伸閱讀

獨派自由廣場前追思228 盼新政府力推台灣主體意識

民進黨：賴清德將啟動3大工作 推動轉型正義

228紀念日77周年追思會 賴清德：上任後續推3項工程

出席台南228紀念活動 賴清德：就職後續推公平正義

相關新聞

去年鬧場228致詞...陳抗團體今再喊「下跪道歉」 蔣萬安這麼說

今天二二八紀念日，台北市長蔣萬安、前總統馬英九今天下午出席北市文化局在二二八公園舉辦的紀念追思活動，去年衝上台鬧場，讓蔣...

關係特殊！吐瓦魯新政府重申與台灣長期承諾 不會棄台投中

太平洋島國吐瓦魯上月完成大選，根據新任交通暨能源部長柯飛（Simon Kofe）張貼在社群平台X上的聲明，新政府重申與台...

蔡英文參加228追思 家屬斥：殺人元凶仍坐在紀念館大廳

蔡英文總統今天到嘉義縣參加228事件77周年中樞紀念儀式，獻上白色花圈並三鞠躬致意，228事件家屬代表江榮森提出三大訴求...

林岱樺開第一槍 「潛在對手」許智傑、賴瑞隆也講話了

民進黨立委林岱樺宣布參選下屆高雄市長，此次挾著10萬9484票連任的「小金剛」立委許智傑表示，當一天和尚、敲好一天鐘，他...

陸配入籍我國時間縮短會衝擊健保？ 醫師公會這樣看

立法院國民黨團研擬推動相關法案，讓陸配取得我國國籍的年限比照外配，從六年縮短成四年，引發部分醫界人士憂心，會增加健保財務...

傳參選下屆高雄市長 林岱樺：目前協助市政尚未宣布

民進黨立委林岱樺被報導，26日參加高雄市商業會春酒時宣布自己將投入下屆高雄市長選舉；林岱樺今天說，當天並未宣布，現階段努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。