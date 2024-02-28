獨派團體：盼賴清德政府找對教育部長 推台灣主體意識

獨派團體台灣國家聯盟今天舉行228追思紀念會，召集人吳樹民表示，期許總統當選人賴清德上任後找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解228事件中，台灣人民所遭受的災難。

吳樹民指出，高達6成的台灣人不認識228事件，台灣人要有知道能建國的自知，而非讓中國人統一，期許眾人繼續努力，讓台灣的歷史可以留在所有台灣人心中。未來賴清德政府推動的政策非常重要，若未能推動台灣主體歷史意識，台灣要變成正常化國家將會非常困難。

追思紀念會活動主軸為「記憶，對抗不義」，由台灣長老基督教會牧師林偉聯帶領群眾默禱，並由吳樹民代表致詞，也邀請受難者家屬徐世雄、青年世代張瑀婕上台，最後則由全體來賓獻花。