獨派團體：盼賴清德政府找對教育部長 推台灣主體意識
獨派團體台灣國家聯盟今天舉行228追思紀念會，召集人吳樹民表示，期許總統當選人賴清德上任後找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解228事件中，台灣人民所遭受的災難。
吳樹民指出，高達6成的台灣人不認識228事件，台灣人要有知道能建國的自知，而非讓中國人統一，期許眾人繼續努力，讓台灣的歷史可以留在所有台灣人心中。未來賴清德政府推動的政策非常重要，若未能推動台灣主體歷史意識，台灣要變成正常化國家將會非常困難。
追思紀念會活動主軸為「記憶，對抗不義」，由台灣長老基督教會牧師林偉聯帶領群眾默禱，並由吳樹民代表致詞，也邀請受難者家屬徐世雄、青年世代張瑀婕上台，最後則由全體來賓獻花。
東吳大學法律研究所張瑀婕表示，沒有社會共識，並不是無法推動轉型正義的藉口，要繼續有勇氣跟決心，台灣人才能繼續堅持、走出自己台灣人的路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言