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去年鬧場228致詞...陳抗團體今再喊「下跪道歉」 蔣萬安這麼說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）下午前往二二八和平公園出席二二八事件77周年紀念追思會並再次向受難者家屬致歉。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午前往二二八和平公園出席二二八事件77周年紀念追思會並再次向受難者家屬致歉。記者曾學仁／攝影

今天二二八紀念日，台北市長蔣萬安、前總統馬英九今天下午出席北市文化局在二二八公園舉辦的紀念追思活動，去年衝上台鬧場，讓蔣致詞一度中斷的「無力者」陳抗團體，今年則是在活動外身著黑衣、手持百合花，在紀念會場外圍表達抗議訴求。不過因大批優勢警力將抗議團體擋在外圍，並沒有發生去年蔣萬安致詞時被鬧場的狀況。

「無力者」陳抗團體今天則是在受難者家屬致詞時，就開始在場外高喊「蔣萬安下跪道歉，蔣家人滾出台灣」，並且高唱改編自「勞動者戰歌」的抗議歌曲。

蔣萬安今天活動後受訪，對於再度有陳抗團體抗議，蔣說，剛剛整個紀念活動進行，都還算順利，當然外面會有陳抗，但是在尊重家屬及後代之下，對於各界不同意見、多元聲音，都予以尊重。

據了解，今天的二二八紀念活動，北市警局在周邊建制警力約兩百名，警方的原則為低調、若沒有發生肢體衝突，則已柔性勸導為原則。媒體今天也問蔣萬安，今天部署多少名警力？蔣表示，他事前僅有要求警察局維持去年一樣的水平，實際警力部署警察局會向外界說明。

對於陳抗團體要求他已蔣家人身分道歉？蔣萬安說，今天參與北市府的紀念活動，對於二二八事件，他不管過去擔任立委，現在擔任市長，立場都是一致，希望能還原歷史真相，他市長任內一定傾全力將掌握的資料全面公開，接下來也有相關規畫，也兌現去年承諾，這部分都會全力進行，另一方面也當一一了解，每一位受難家屬親人實際希望北市府協助的事項。

蔣說，今年的系列活動也特別推出睽違了二十年之後的紀念音樂會，昨天晚上這一場邀請二二八受難者後代親人演出，這些都會持續努力進行，希望這一步一步能夠努力、傾力，來聆聽各方意見，來了解他們的需求，全面撫平傷痕。至於邀請受難者家屬，文化局都有事情的溝通詢問，一樣安排家屬致詞，馬前總統出席致詞，再來我已市長身分致詞。

去年衝上台鬧場，讓蔣萬安致詞一度中斷的「無力者」陳抗團體，今年則是在活動外身著黑衣、手持百合花，在紀念會場外圍表達抗議訴求。記者林麗玉／攝影
去年衝上台鬧場，讓蔣萬安致詞一度中斷的「無力者」陳抗團體，今年則是在活動外身著黑衣、手持百合花，在紀念會場外圍表達抗議訴求。記者林麗玉／攝影
去年衝上台鬧場，讓蔣萬安致詞一度中斷的「無力者」陳抗團體，今年則是在活動外身著黑衣、手持百合花，在紀念會場外圍表達抗議訴求。記者林麗玉／攝影
去年衝上台鬧場，讓蔣萬安致詞一度中斷的「無力者」陳抗團體，今年則是在活動外身著黑衣、手持百合花，在紀念會場外圍表達抗議訴求。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 陳抗

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