蔣萬安出席228活動！台灣國抗議如影隨形 訴求拆蔣銅像

今天二二八紀念日，台北市長蔣萬安、前總統馬英九今天下午出席北市文化局舉辦的二二八紀念追思活動，台灣國理事長陳峻涵下午一點半就到會場，拿出「蔣介石二二八元凶、拆除銅像遷葬浮棺」字條抗議，只不過儘管周邊有大批維安警力，但警方沒有強力驅離。

陳峻涵表示，今天是228事件77週年紀念日，今年肯定又是行禮如儀的過場，結果也會像往年般再一次在白色恐怖期間的受難者及其家屬傷口上撒鹽，為了不再陷入無盡且殘忍的輪迴，台灣國建議即將就任的準總統賴清德應該儘速拆除蔣介石銅像。

陳峻涵也呼籲台北市長蔣萬安，更應該力主遷葬蔣介石浮棺，以節省公帑，落實轉型正義。

陳峻涵一度想要進入活動會場，不過主辦單位已邀請制為由婉拒，儘管今天二二八公園周邊，警察局部署大批警力維安，不過對於陳抗團體與個人，據了解，警方態度採低調，除非有暴力衝突，否則採柔性勸導。