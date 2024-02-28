蔡英文參加228追思 家屬斥：殺人元凶仍坐在紀念館大廳

蔡英文總統今天到嘉義縣參加228事件77周年中樞紀念儀式，獻上白色花圈並三鞠躬致意，228事件家屬代表江榮森提出三大訴求，喊話應移除蔣介石銅像、讓家屬領回桃園兩蔣紀念園區的遺體，並將228事件寫入教科書，讓大家認識這段悲慘歷史。

江榮森說，隨著228檔案開放、學者研究，真相逐漸浮出台面，當時國民政府為了維持政權，計畫性屠殺菁英份子，國民政府主席蔣介石應負起最大責任，但在228事件77周年的今天，殺人元凶仍坐在紀念堂大廳供人瞻仰，受難者家屬無法接受。

江建議拆除民主紀念館蔣介石銅像，處理桃園大溪兩蔣遺體，讓亡者入土為安，建議政府讓家屬領回安葬，也要追究228事件元凶，包括國民政府主席蔣介石、台灣行政長官公署陳儀等人，將事件寫在台灣史及教科書中，讓大家認識這段悲慘歷史。

228事件基金會董事長薛化元說，有別於以往被動受理賠償，近期改變處理受害者模式，透過整理歷史檔案及資料，主動找尋可能的受難者，目前賠償2400人中有2327名是過去申請的受難者，但透過檔案找到的可能受難者已有4114人，找到可能受難者人數愈來愈多。

薛表示，228事件至今只有受害者、沒有加害者，直到今天仍有人認為228是圖騰禁忌，應努力推動轉型正義，以228悲劇深化釐清台灣自由民主人權，對受難者及家屬有歷史交代。

蔡英文說，228事件激發台灣人民對民主自由渴望，維權高壓統治抑制民主種子生長，讓台灣經歷白色恐怖時期，這段艱困過去是台灣歷史傷痕，治愈傷痕必須了解受傷原因，真實面對真相、互相傾聽才能縫合傷口，進行真正和解，讓過去歷史不再是台灣分裂原因。

蔡表示，過去8年系統性推動轉型，訂定黨產條例、促轉條例、國家人權服務管理組織法、政治檔案條例、威權統治時期國家不法行為被害者權利維護條例等5部法律，建構轉型正義工程基礎，促轉會完成階段性任務後，由行政院統籌6常設部會，承接推動轉型正義。

政府完成4部真相調查報告，還原歷史真相，並立法處理政黨持有政治檔案及不當黨產，收歸國有的不當黨產設置特種基金，用於公益及轉型正義工作，也落實受難者名譽維護及賠償，共受理2千多件賠償金申請案，累積核發超過40億元賠償金。

蔡總統說，轉型正義並非針對特定政黨，而是民主政治政府應對過去威權統治政府不法行為負起責任、彌補傷害，誠實面對台灣歷史過去，才能讓台灣民主更加深化及淨化，經228基金會多年努力，除了確認2340名賠償受難者外，再找出4千多名可能受難家屬。

她今天代表政府頒發維護名譽證書給受難者家屬，其中有2名家屬的先人列為可能受害者名單，但在檔案史料開放下，重新確認受難事實，對於追尋歷史真相，政府還能做得更多，去年推動政治檔案條例修法，獲得朝野支持，就從今天開始實施。

蔡表示，政治檔案是歷史真相重要拼圖，請國安單位以開放態度完整解密，公開更多政治檔案，轉型正義工程結合真相、正義、貧富、追憶，更重要的是確保永不再犯，感謝台灣社會各界用紀錄片、音樂會等形式為轉型正義貢獻心力，所有付出都是台灣民主火炬的薪柴，讓台灣民主愈來愈興盛。