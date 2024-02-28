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民主基金會遭疑成民進黨小金庫 綠委：不要搞政治鬥爭
國民黨立委王鴻薇今天質疑，前立法院長游錫堃已經卸任，依例要由新任立法院長韓國瑜接任，卻還沒開董事會，民進黨是輸不起；王鴻薇也揭露，基金會成為民進黨綠友友的小金庫。民進黨立委沈伯洋表示，基金會相關補助都有標準，副執行長由跨黨派組成，如果有小金庫的話，各政黨都有責任，要相信專業，不要搞政治鬥爭。
民主基金會董事長依慣例由立法院長擔任，新任國會已經上任一個月，游錫堃已經卸任立委，至今仍是基金會董事長，引發王鴻薇質疑，綠營刻意卡韓國瑜接任董事長，就是擔心韓國瑜接任後去查浮濫補助、沒有利益迴避的狀況。
王鴻薇說，民主基金會預算不用接受審查，竟成了民進黨綠友友的小金庫，仰山文教基金會申請80萬元，其基金會董事還是時任董事長的游鍚堃；島國前進基金會申請20萬，其董事是身兼民主基金會董事的林飛帆；財團法人台灣牽手基金會申請50萬，董事是游鍚堃公子游秉陶；立委沈伯洋台灣民主實驗室也拿到4O萬。
沈伯洋表示，民主基金會補助都有標準，只要按照標準提出申請，王鴻薇身為立委可以調閱資料，幾分證據說幾分話，這樣的質疑沒意義，應該要相信專業，不要搞政治鬥爭。
民進黨立委林楚茵也說，基金會運作機制行之有年，不是民進黨執政後獨創，前立法院長王金平也曾擔任過董事長，王鴻薇現在的質疑難道是打臉王金平曾主政的民主基金會，呼籲王鴻薇不要為反對而反對。
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