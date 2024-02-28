二二八77周年 林佳龍：盼追尋人權正義成每一天的日常

總統府秘書長林佳龍今天表示，二二八事件已經77周年，年復一年，從噤聲到發聲、從戒嚴到解嚴，反覆回望過往、紀念受難前輩，為的是透過歷史真相的追尋、轉型正義工作的推進，更深刻認識二二八事件，共同面對威權統治造成的傷痕、攜手步向未來。記憶如果有重量，便是讓共同生活在台灣這塊土地上的人們，攜手追尋人權與正義、深化民主和自由，成為每一天的日常。

林佳龍指出，作家米蘭．昆德拉在「笑忘書」中寫道，「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」77 年約莫是一個人一生的歲月，時間的推移不斷考驗大家如何記得二二八，如何推動曾被稱為民主化未竟之業的轉型正義工作。

林佳龍說，時間是轉型正義最大的敵人，前輩們一一遠行，在在證明轉型正義是和時間賽跑的工作，每年大家紀念、重新思考和再詮釋二二八，也是為了把握有限的時間，盡力去記得每一個受難者前輩和家屬的生命經驗，讓歷史和故事可以被聽見、紀錄、反省、重述，讓對抗威權、堅持民主自由的精神成為世代台灣人共同守護的價值。

林佳龍指出，在蔡英文總統任內，轉型正義工程得以系統性的推展，不僅政治受難者的犯罪汙名獲得平反、回復名譽和權利；政治檔案也持續徵集、保存，同時進一步解密、開放；不義遺址的標示、轉型正義教育工作也正持續進行。台灣經歷協商式的民主轉型，更需要領導者的意志才能積極以行動落實轉型正義、開啟社會對話的可能。