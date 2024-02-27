【重磅快評】林右昌只檢視盧秀燕 卻忘了提醒陳其邁？

台中市府動輒得咎？台中市府因驗出台糖肉品含瘦肉精成了綠營箭靶，連身陷NET產權風暴的内政部長林右昌也來湊一腳。林指台中近期要標售重劃區抵費地會帶動房價、地價上漲，應該暫緩，最好能將土地拿來建社宅；林的說法表面看來沒問題，實則欠缺完整政策配套，高雄市府也常標售抵費地，怎未見林部長也來「提醒」一下？

林右昌指出，台中市府下月要標售123筆底價超過200億的土地，恐有帶動台中市地價、房價上漲的可能；內政部曾函請各縣市政府應盡量不要標售土地，如果開發的話，應將成本扣除後作為社宅或公共設施使用。

林右昌以社宅為名，呼籲台中市府暫緩標售抵費地，站上了居住正義的道德高地，好像抵費地標售就會帶動地價、房價上漲。但是，林部長忽略標售抵費地本來就是地方開發重劃區的財源之一，不獨台中市，其他縣市也都這樣做，即使是前任台中市長林佳龍，也是標售抵費地籌措開發經費。林右昌單單點名台中，背後是否有其他考量？

以高雄市為例，市長陳其邁努力推社宅，但也定期標售重劃區土地。以去年第三季為例，高雄市府就標售8標8筆土地，金額21億餘元，標脫率100％，市府還宣傳開發區內土地公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，買氣最佳云云，林部長怎麼沒有去關切這樣會不會帶動高雄房價、地價上漲？

去年底高雄市府又來一次年底清倉，8個物件總共湧入25封標單，物件標榜基地方正、景觀第一排、交通便利，建商們競出高價，甚至溢價逾三成搶地，結果8標全部脫標，揮出全壘打，金額約50億。這一次，林部長還是沒問這樣會不會帶動當地房價、地價上漲？

林右昌率爾拿出社會住宅興建對台中市府叫陣，但林部長如果真的心繫社宅，就應該看看我們的整體社會住宅政策及現況，才能端出好的政策。

中央規畫全國興建20萬戶社宅，一半中央蓋，一半委託地方政府。以台中市為例，台中市分配1.2萬戶，地方負責6000戶，目前已有2700戶完工入住，3300戶興建中，再加上剛動工的中央公園社宅，已超過6千戶，後續還有7處要開工，總共1萬戶，早已超額達標。

在中央部分，內政部國土署統計，住都中心推動台糖公營學苑社宅已入住200多戶，興建中2案700戶、已決標待開工3110戶，興辦社宅已達4013戶。也就是說，光是在台中，中央加地方不僅超過1.2萬戶，也超過中央加碼的1.4萬戶，林右昌拿社宅興建向台中的喊話，理由並不充分。

地方社宅興建超標的情形，其實不僅是台中，高雄也有類似情形。高雄市過去的社宅成績不佳，陳其邁上任後全力推動，不僅早早超過1.2萬戶的目標，更一路調高目標，不僅跨過1.5萬戶，去年底更升高至2萬戶，陳還豪氣表示「高雄幾乎每個月都有社宅動土」。

依據行政院106年核定的社宅興辦計畫，第一階段目標是109年達成政府興建4萬戶及包租代管4萬戶，合計8萬戶；第二階段目標是113年達成政府興建12萬戶（含容積獎勵補充）及包租代管8萬戶，合計20萬戶。第二階段年底到期，各縣市成效不一，需求也不同，內政部要做的是全面觀照、整體檢討，而不是只拿放大鏡檢視模範生。