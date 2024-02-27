影／民團指立院公聽會效力不彰 建議改為聽證制度
民團指出相較於行政程序法的聽證制度，立法院職權行使法有關公聽會的規定甚為簡陋，對於公聽會之程序如何進行、爭點如何整理、如何詢答、應否公開等等均無詳細規定，往往淪為各說各話，無法聚焦。
鑑於特偵組涉及違憲爭議，司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度，詳細規定有關聽證進行之程序、爭點整理、詢答規則、公開傳播等，此外對於拒絕傳喚者，可考慮得申請法院強制傳喚，受傳喚者並有誠實陳述之義務，違反義務者應有相對應的處罰機制，如此方能提升立法院的問政品質，落實司法正義，促進國會正常化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言