影／民團指立院公聽會效力不彰 建議改為聽證制度

民團指出相較於行政程序法的聽證制度，立法院職權行使法有關公聽會的規定甚為簡陋，對於公聽會之程序如何進行、爭點如何整理、如何詢答、應否公開等等均無詳細規定，往往淪為各說各話，無法聚焦。

鑑於特偵組涉及違憲爭議，司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度，詳細規定有關聽證進行之程序、爭點整理、詢答規則、公開傳播等，此外對於拒絕傳喚者，可考慮得申請法院強制傳喚，受傳喚者並有誠實陳述之義務，違反義務者應有相對應的處罰機制，如此方能提升立法院的問政品質，落實司法正義，促進國會正常化。 司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，監所關注小組理事長陳惠敏（左起）、陪審團協會理事長鄭文龍、民眾黨立委吳春城、公民人權聯盟常務理事陳為祥、公民參與協會理事長何宗勳、台灣教室聯盟副理事長潘威佑等出席，聯盟提出反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度。記者陳正興／攝影