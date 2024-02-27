快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

影／民團指立院公聽會效力不彰 建議改為聽證制度

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，陪審團協會理事長鄭文龍（左起）、民眾黨立委吳春城、公民人權聯盟常務理事陳為祥、公民參與協會理事長何宗勳等出席，聯盟提出反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度。記者陳正興／攝影
司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，陪審團協會理事長鄭文龍（左起）、民眾黨立委吳春城、公民人權聯盟常務理事陳為祥、公民參與協會理事長何宗勳等出席，聯盟提出反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度。記者陳正興／攝影

民團指出相較於行政程序法的聽證制度，立法院職權行使法有關公聽會的規定甚為簡陋，對於公聽會之程序如何進行、爭點如何整理、如何詢答、應否公開等等均無詳細規定，往往淪為各說各話，無法聚焦。

鑑於特偵組涉及違憲爭議，司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度，詳細規定有關聽證進行之程序、爭點整理、詢答規則、公開傳播等，此外對於拒絕傳喚者，可考慮得申請法院強制傳喚，受傳喚者並有誠實陳述之義務，違反義務者應有相對應的處罰機制，如此方能提升立法院的問政品質，落實司法正義，促進國會正常化。

司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，監所關注小組理事長陳惠敏（左起）、陪審團協會理事長鄭文龍、民眾黨立委吳春城、公民人權聯盟常務理事陳為祥、公民參與協會理事長何宗勳、台灣教室聯盟副理事長潘威佑等出席，聯盟提出反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度。記者陳正興／攝影
司法正義行動聯盟上午在立法院舉行「新國會應建立聽證制度，提升立法品質！」記者會，監所關注小組理事長陳惠敏（左起）、陪審團協會理事長鄭文龍、民眾黨立委吳春城、公民人權聯盟常務理事陳為祥、公民參與協會理事長何宗勳、台灣教室聯盟副理事長潘威佑等出席，聯盟提出反對設立具偵查權之特偵組，呼籲新國會應在既有公聽制度下，參考行政程序法，並仿效美國國會的聽證制度，將現有公聽會改為聽證制度。記者陳正興／攝影

司法 特偵組 立法院

延伸閱讀

民團盼新國會優先建立聽證制度 不宜設特偵組

影／詐騙案件仍猖獗 受害者、官員、學者公聽會尋對策

人工生殖法公聽會今天登場 藍、白立委這樣看

衛福部明辦「人工生殖法」修法公聽會 薛瑞元要做這事

相關新聞

否認520之後留任閣揆 陳建仁：與蔡總統同進退

總統當選人賴清德將於520上任，有媒體報導賴清德向幕僚徵詢留任行政院長陳建仁。對此，陳建仁說，他應該回去學術研究，並明言...

最新財產申報蔡總統存款6298萬元 賴清德房貸1386萬元

監察院公布總統蔡英文最新財產申報資料，存款新台幣6298萬元，較前次申報增加約353萬元，並有雙北地區八筆不動產、及投資...

傳與賴清德有過節正打包辦公室 邱國正駁：未收到通知

內閣改組傳聞不斷，國防部長邱國正傳出因跟副總統賴清德有過節，將跟蔡英文總統同進退，目前已經正在打包辦公室。邱國正今天表示...

高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

民進黨前立委高嘉瑜日前表態2026會有角色，昨天再度說，「只有我能讓蔣萬安去選2028（總統大選）」，指她就是那個讓台北...

林右昌批鬼扯 謝國樑反擊：林怕未來弊案被辦所以轉移焦點

NET爭議案不斷延燒，內政部長、基隆前市長林右昌今天上午在立法院表示，基隆市長謝國樑所作所為不符合社會期待，丟的是所有基...

紀念二二八 朱立倫：追求和平 讓慘痛往事不再發生

二二八和平紀念日將屆，國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意。朱立倫致詞時表示，國民黨從過去長期執政到現階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。