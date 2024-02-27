聽新聞
test
0:00 / 0:00
吐國新總理出爐 外交部：配合府方邀請出席520總統就職
我太平洋友邦吐瓦魯於2月26日順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），並正式組成新政府，我國是否邀請吐國新總理參加520總統就職典禮，外交部表示，將配合府方規劃，邀請友邦政府出席。
對於吐國選出新任總理，外交部表示，我國駐吐瓦魯國大使林東亨已於第一時間代表我國政府與人民，向吐國總督及新任總理表達祝賀，並轉致蔡總統賀電；外交部政務次長田中光也將以總統特使身分於近期率團出訪吐國，以示我國對吐國新政府的祝賀及支持。
外交部表示，吐國新任總理戴斐立對我國立場一向友好，無論選前、選後均重申堅定支持台吐外交關係；戴斐立歷年來與我國互動及合作密切，曾於擔任吐國檢察總長、任職太平洋島國論壇（PIF）漁業署（FFA）及中西太平洋漁業委員會（WCPFC）等期間多次訪問台灣。
外交部指出，針對我國新任總統520就職典禮，外交部屆時也會配合府方規畫，邀請友邦政府出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言