吐國新總理出爐 外交部：配合府方邀請出席520總統就職

我太平洋友邦吐瓦魯於2月26日順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），並正式組成新政府，我國是否邀請吐國新總理參加520總統就職典禮，外交部表示，將配合府方規劃，邀請友邦政府出席。

對於吐國選出新任總理，外交部表示，我國駐吐瓦魯國大使林東亨已於第一時間代表我國政府與人民，向吐國總督及新任總理表達祝賀，並轉致蔡總統賀電；外交部政務次長田中光也將以總統特使身分於近期率團出訪吐國，以示我國對吐國新政府的祝賀及支持。

外交部表示，吐國新任總理戴斐立對我國立場一向友好，無論選前、選後均重申堅定支持台吐外交關係；戴斐立歷年來與我國互動及合作密切，曾於擔任吐國檢察總長、任職太平洋島國論壇（PIF）漁業署（FFA）及中西太平洋漁業委員會（WCPFC）等期間多次訪問台灣。

外交部指出，針對我國新任總統520就職典禮，外交部屆時也會配合府方規畫，邀請友邦政府出席。