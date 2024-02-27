陳俊翰追思會 蔡總統頒發褒揚令

蔡英文總統今天上午前往新竹出席行政院人權保障推動小組委員陳俊翰追思會，並親頒褒揚令，表彰其貢獻專業，為弱勢群體發聲，也為台灣社會公平正義的付出與貢獻。

蔡總統首先頒發褒揚令，由陳俊翰父親陳海彬代表接受；隨後在司儀引領下於靈前獻花，並行三鞠躬禮致祭，也向家屬慰問致意。蔡總統表示，陳俊翰的ㄧ生充滿著勇氣、毅力和奉獻。只要了解俊翰人生故事的朋友，都會為他的努力而感動，也為他不凡的成就感到敬佩。

蔡總統說，陳俊翰從小就不斷跟疾病抗爭，努力突破障礙，以無與倫比的毅力實現自己的理想，取得會計師執照，也成為傑出的法律專家和人權倡議者。陳俊翰說過，「台灣是我的國家，希望為它做更多事」，因此他在美國進修後回到故鄉，積極貢獻專業，為弱勢群體發聲，為身心障礙者爭取權益，也為社會的公平和正義而奮鬥，對於陳俊翰的離世，感到非常難過不捨，這是台灣社會巨大的損失。

蔡總統表示，陳俊翰的光輝會一直留在大家心中，也要請陳俊翰的家人及朋友們保重身體，「謝謝俊翰這一生對台灣的貢獻，我們會永遠懷念你。」

總統褒揚令全文為：

行政院人權保障推動小組委員陳俊翰，資賦穎敏，果毅剴直。稚幼遭罹罕見疾病，肌肉萎縮退化，猶奮拔剋勉，自振多能；洎為爭取身障考生受教權益，幾經周折不輟，肇啟日後口述代筆應試先河。及長獲國立臺灣大學會計系、法律系雙學位，旋登律師暨會計師考試金榜，異才智器，迭有魁名。嗣負笈遠渡，分獲美國哈佛大學暨密西根大學法學碩、博士學位，優游涵泳，致志專攻。遄返國門，入中央研究院從事博士後研究，殫精人權保障律令，析述身障福利政策。平居積極倡議弱勢平權思維，參預國際公約國內法化；悉力罕病用藥制度，提供法律訴訟諮詢；協成職務再設計方案，推展公部門教育宣導，詢謀建白，義不旋踵；琦行瑰意，格範揚芬。曾獲頒臺灣大學優秀青年楷模暨中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員等殊榮。詎料志業得展，迺以攖疾驟逝，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用彰材彥，而表遺徽。