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民主基金會很敏感？藍白盼照慣例選韓國瑜

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民主基金會3月將改選董事長，外界關注立法院長韓國瑜是否能依慣例當選。（立法院長辦公室）
民主基金會3月將改選董事長，外界關注立法院長韓國瑜是否能依慣例當選。（立法院長辦公室）

韓國瑜恐成為首位未兼任民主基金會董事長的立法院長？民主基金會董事會將於3月改組，但民進黨立委洪申翰對韓國瑜出任董事長有疑慮，盼不要讓基金會成為兩岸統合的工具。對此，國民黨立委張嘉郡指出，韓國瑜絕對適任董事長；民眾黨立委吳春城也說，既然有慣例，就按照慣例。

政府手握關鍵票

民主基金會是由外交部與立法院聯合成立的財團法人，慣例上由立法院長擔任董事長、外交部長擔任副董事長，基金會負責推動與世界各國民主組織建立結盟關係，支持國內外學術界、智庫、民間非政府組織推展有關民主與人權之活動，與發行《台灣民主季刊》等與民主發展有關的學術刊物。

基金會董事會將於3月改組，董事長由董事互選產生，往例由立法院長出任，但董事會由13至17位董事組成，人選包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士，依立法院席次比例分配，新國會席次藍綠平手，但總統府秘書長、外交部長與各界代表共有5席是政府掌握，韓國瑜能否依慣例擔任董事長恐有變數。

盼別成為親中工具

洪申翰指出，在前總統馬英九執政時期，民主基金會被用來進行兩岸統合工作，如今韓國瑜成為立法院長，希望不要再走回頭路，好加深民主工作的交流。

洪申翰強調，直到2016年總統蔡英文上台以後，民主基金會才調整方向，加深跟民主國家在民主事務與工作的互動，並與國際公民社會產生更多連結。他也說，韓國瑜擔任立法院長以來，部分公民社會團體提出擔憂，希望未來民主基金會的運作，可以保持在對的方向跟路徑，韓要正視外界的擔憂。

藍委讚韓外交能力

張嘉郡則認為，國會外交相當重要，歷來由立法院長擔任民主基金會董事長，是有其原因，國家運行要尊重制度，韓國瑜外文能力優，了解中華歷史、文化，絕對適任民主基金會董事長。她指出，這一個月來，韓國瑜不管面對美國或是日本訪問團，都有扮演好議長角色，外交能力絕對沒問題。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城也認為，既然有慣例，就按照慣例，若不按照慣例，也要有特別的理由和說明。他質疑，韓國瑜跟大陸關係良好，被認為難以勝任，但董事長人選難道都要找對大陸陌生，關係疏遠的大陸絕緣體來擔任嗎？

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韓國瑜任民主基金會董事長有雜音 綠委盼不要走回頭路

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