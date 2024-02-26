快訊

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

通緝犯逃泰遭殺「羅」字刺青被指認 老家鄰居揭背後含意惹鼻酸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北科大爭取將建國啤酒廠變更為大學用地 監委將調查

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

台灣菸酒公司以產業活保存為由，將建國啤酒廠轉型為啤酒文化園區，經台北市政府、內政部二級審議通過。民眾質疑台北科技大學爭取變更建國啤酒廠土地為大學用地之必要與正當，今天監察委員范巽綠、施錦芳、蕭自佑自動調查。

台灣菸酒公司所屬建國啤酒廠位於台北市中心精華地段，建廠逾百年，部分建物經台北市政府在民國89年指定為市定古蹟，95年登錄為歷史建築。

監察院表示，根據民眾陳訴，台北科技大學不斷爭取將建國啤酒廠使用分區變更後之回饋用地。撥予北科大使用，民國112年改由中央主導，逕為變更台北市中山區都市計畫工業區為大學用地及道路用地主要計畫案，引發在地民眾不滿，恐將嚴重傷害古蹟及影響產業活保存之計畫。

范巽綠、施錦芳、蕭自佑表示，台北市為全國首都，鑒於其土地資源有限，土地使用應著重整體規畫與通盤檢討，讓土地發揮更有效之利用，以促進社會發展與全民福祉。102年全台人口出生數僅13.5萬人，面臨少子化趨勢，位於北市精華蛋黃區的北科大，土地使用是否仍然不足，是否有其他替代方案解決校地需求問題。變更過程有無符合都市計畫法第27條所謂的重大急迫，有深入瞭解之必要，申請立案自動調查。

北市 北科大 監察院 范巽綠 都市計畫

延伸閱讀

台南學甲爐碴案 監委提案彈劾黃偉哲…5比7未通過

相關新聞

王婉諭再任時代力量黨主席 啟動「二次創黨」想邀請黃國昌

時代力量第四屆決策委員上周完成改選，今天推舉王婉諭接任新任黨主席。王婉諭表示，時代力量需要啟動二次創黨的重建工程，未來將...

黃國昌挑戰新北市長是選項 李乾龍：國民黨學不會教訓

國民黨立委傳出將禮讓民眾黨一席召委，不過民眾黨立委黃國昌今天表態挑戰新北市長是選項，被認為恐威脅藍營最大本營，引發地方議...

朱立倫要賴清德出來說反台獨 民進黨籲朱「早日放棄九二共識」

民進黨發言人吳崢表示，民進黨中國事務部主任出席學者座談，相關發言都有其歷史脈絡，請國民黨主席朱立倫不需要見縫插針，隨之起...

北科大爭取將建國啤酒廠變更為大學用地 監委將調查

台灣菸酒公司以產業活保存為由，將建國啤酒廠轉型為啤酒文化園區，經台北市政府、內政部二級審議通過。民眾質疑台北科技大學爭取...

北科大爭取建國啤酒廠地 在地居民不滿監委要查

監委范巽綠今天說，北科大爭取變更建國啤酒廠土地為「大學用地」，民眾質疑其必要性與正當性，認為恐傷害古蹟、影響產業活保存計...

黃國昌出戰百里侯吹皺一池春水 藍白合剛露曙光就凶多吉少？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，會在2026年九合一選舉出戰百里侯，雖還未擇定戰場，但新北市絕對是選項。簡短的談話，卻吹皺一池春水，引發了政治漣漪，讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天開心宣布的藍白合露出曙光，恐怕又生變數，燒熄了也不意外。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。