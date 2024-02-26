北科大爭取將建國啤酒廠變更為大學用地 監委將調查

台灣菸酒公司以產業活保存為由，將建國啤酒廠轉型為啤酒文化園區，經台北市政府、內政部二級審議通過。民眾質疑台北科技大學爭取變更建國啤酒廠土地為大學用地之必要與正當，今天監察委員范巽綠、施錦芳、蕭自佑自動調查。

台灣菸酒公司所屬建國啤酒廠位於台北市中心精華地段，建廠逾百年，部分建物經台北市政府在民國89年指定為市定古蹟，95年登錄為歷史建築。

監察院表示，根據民眾陳訴，台北科技大學不斷爭取將建國啤酒廠使用分區變更後之回饋用地。撥予北科大使用，民國112年改由中央主導，逕為變更台北市中山區都市計畫工業區為大學用地及道路用地主要計畫案，引發在地民眾不滿，恐將嚴重傷害古蹟及影響產業活保存之計畫。

范巽綠、施錦芳、蕭自佑表示，台北市為全國首都，鑒於其土地資源有限，土地使用應著重整體規畫與通盤檢討，讓土地發揮更有效之利用，以促進社會發展與全民福祉。102年全台人口出生數僅13.5萬人，面臨少子化趨勢，位於北市精華蛋黃區的北科大，土地使用是否仍然不足，是否有其他替代方案解決校地需求問題。變更過程有無符合都市計畫法第27條所謂的重大急迫，有深入瞭解之必要，申請立案自動調查。