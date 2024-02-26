民眾黨團提司改具體方向 黃珊珊籲修法增檢察官助理職

民眾黨立法院黨團今天提出司法改革修法具體方向，修法增列影響力交易罪、不法餽贈罪，提高貪汙犯假釋門檻；民眾黨團總召黃國昌指出，審判拖得越久，過程中就會有很多人落跑，就是權貴司法的套路。

黃國昌說，為有效發揮嚇阻效果，應提高假釋門檻，初犯由二分之一刑期，提高至三分之二刑期，累犯提高至四分之三刑期，讓拿錢喬事的情事走入歷史，完善反貪腐法制。

黃國昌指出，2017年司改國是會議結論，包括影響交易罪、不法餽贈罪等，2018年時任法務部長邱太三宣布推動反貪腐新法，2021年法務部長蔡清祥承諾訂立，遺憾的是，到目前為止，都未提出行政院版草案，是無能或沒有心，誰在拖延阻擋，民眾心中都有一把尺。

黃國昌說，違背職務賄賂的要件，需明確化，就算職務行使與不法利益沒有對價關係，但只要有關說等因果關係，就應予以處罰。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，目前行政院依據打詐1.5綱領，以臨時人員聘用的100位檢察官助理，即將於民國113年底屆期，明年起解編，未來若要常態化設置，必須要有法源依據，才能夠編列人力預算。民眾黨將提案修正法院組織法，比照法官助理制度，在地方檢察署增設檢察官助理職位，襄助檢察官辦案，提升辦案品質。

黃珊珊指出，詐騙案偵查與金流追蹤，都仰賴檢警共同偵辦，詐騙案件從2019年2萬3000多件，到2023年暴增到超過3萬5000件，財損金額光2023年就高達88.億元，尤其電信詐騙案2022年已較2019年成長360%，人力不足會影響調查的品質。

黃珊珊說，法官助理、司法事務官都已經入法，檢察官只有檢察事務官，過去行政院以臨時人員方式增設100名檢察官助理，因為經費關係任期僅兩年，未來恐再面臨人力不足的問題。

黃珊珊表示，民眾黨團期盼修正法院組織法，讓檢察官助理法制化，將現行以臨時人員聘用的檢察官助理制度法制化，補充人力襄助檢察官辦案，提高犯罪偵查品質，增進司法效能。