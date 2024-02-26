新北議會藍黨團幹部交接 書記長陳偉杰：發揮最高戰力

新北市議會國民黨團今天舉行黨團幹部交接就職典禮，新任書記長陳偉杰表示，未來會在「黨團功能強化、議題戰力提升、議員情感交流」三個層面推展各項工作，還有針對議題性老幹新枝一起合作，與社群媒體課程，提供所有議員小編一起來參加，要在這一年把國民黨團戰力發揮到最大。

新北市議會國民黨團26日舉行第四屆第二任黨團幹部就職典禮，包括新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、立法國民黨黨團總召洪孟楷、立委書記長廖先翔、國民黨新北市黨部主委黃志雄及副議長陳鴻源等人都有出席。

本次議會國民黨團幹部由陳偉杰擔任書記長，副書記長則是蔡淑君、江怡臻、呂家愷3人，財務長則是白珮茹。

陳偉杰說，國民黨的核心價值就是「服務」，服務的本質就是深入基層解決民眾問題，今年黨團有很多重要工作，除了要監督市府、協助市政推動、讓市民有感安居樂業外，議會黨團未來重要任務，就是要老幹、新枝一起合作，讓黨團發揮更大功能。

陳偉杰說，未來會在「黨團功能強化、議題戰力提升、議員情感交流」三個層面推展各項工作，今年3月也會舉辦社群媒體課程，邀請所有夥伴的小編參加，不只聯繫感情，也要讓黨團戰力發揮到最高。

據了解，國民黨團近期已展現與以往不同作法，針對市政議題，不僅回應速度比民進黨還要快，甚至市府有相關缺失，國民黨團也搶先民進黨團先站出來提出建言，希望能把政治口水導回市政議題，如先前深坑大火一事，國民黨團發稿發得比民進黨團還快，也針對相關通報機制提出建言。

朱立倫表示，立法院54席立委都會是地方最強的後盾，地方對於重大建設、議題、法案，可以直接交代洪孟楷，非常高興看到議會年輕世代一棒接一棒、一代接一代。

侯友宜也感謝議員對市府各項建設的建議，他指出，國民黨團不是在護航，而是要提出問題、解決問題，市府除已提出2030新願景，近期也盤點其他可以做的，「現在就要規畫」。

洪孟楷則說， 有很多地方建設都需要中央支持，立院黨團與議會都會更緊密結合，新北有任何推動建設，絕對全力以赴，侯友宜市長推出的福國利民政策，立院黨團也都一一列出來，包括對於財政收支劃分法、65歲免費健保、打擊詐騙等，都是他們的優先法案。

廖先翔也說，陳偉杰是青壯世代，也相當勤快熱情，黨團在偉杰的帶領下一定會有更好的發揮，對於新北議題將在中央與地方有更好的合作。