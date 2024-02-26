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台灣經濟自由評比全球第四 蔡總統：永續發展方向正確

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見美國智庫「傳統基金會」訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見美國智庫「傳統基金會」訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見美國智庫傳統基金會訪問團，她指出，傳統基金會去年發布的經濟自由度報告，台灣評比名列全球第4名，創下歷年最佳成績，期盼傳統基金會繼續協助台美在各領域深化夥伴關係，一起為區域的繁榮發展，做出更多貢獻。

蔡總統表示，感謝傳統基金會作為美國重要智庫，長期透過媒體投書，舉辦研討會等方式，表達對台美關係的支持；持續發揮影響力，協助台美雙邊在經貿安全等領域有更緊密的合作。傳統基金會每年發布經濟自由度報告，更是台灣精進經濟政策的重要參考。

蔡總統指出，去年台灣經濟自由度評比名列全球第4名，創下歷年最佳成績。證明了這幾年，台灣推動產業創新升級、落實環境永續的發展方向正確，不僅為企業創造良善的投資環境，更獲得國際的肯定和信任。

蔡總統說，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，拓展彼此合作領域，除了符合雙邊利益，也能確保全球供應鏈的安全穩固，更有助全球民主陣營，共同守護自由、民主及人權等普世價值。她請傳統基金會協助台灣和美國，在各領域深化夥伴關係，一起為區域的繁榮發展，做出更多貢獻。

傳統基金會會長羅凱文表示，這次是他第一次到訪台灣，台灣讓他想起故鄉德州，因為德州也有優秀的領導人，溫暖的人民，自由的經濟及幸福。恭喜台灣再次在美國傳統基金會公布的2024年經濟自由度指數，獲得全球排名第4名，蔡總統應獲得最大的讚譽，他也致贈經濟自由度指數報告書給蔡總統。

羅凱文指出，國家安全攸關經濟政策，他要代表傳統基金會及美國，感謝蔡總統維護台灣海峽和平現狀的勇氣，在蔡總統卸任後，他們也將繼續表達對台灣的支持，以表彰蔡總統對台灣人民及全球自由所做的貢獻。

美國 自由度

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