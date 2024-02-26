影／時代力量啟動二次創黨 王婉諭：要做到三件事
時代力量決策委員會上午公告新任黨主席王婉諭及其他決策委員會決議，王婉諭表示時力經過多年紛擾，在2024年選舉失敗，失去政黨補助款，雖然也失去保有的立委席次，很多人認為這是難以逆轉的局勢，但她覺得，在徹底歸零下，重新來過，現在正是最好的契機，「也應該啟動二次創黨的機制、重建工程，在未來3-6個月，相信有幾件事情是最迫切也應該要徹底執行」。
第一、運用科學方法分析，徹底減少過去四年、八年，時代力量到底為什麼失敗，包括針對過去財務、組織、重大決策做好分析，訪問過去和現在的黨員朋友，找到失敗的原因，尋求改善方案，不應該再重蹈覆轍。
第二、希望改造黨務系統，破除科層結構分工所帶來的形式主義，找回2015年創黨所主張透明、開放及參與。必須要打造一個更有活力、彈性的現代政黨。
第三、更應具體回應台灣社會需求，重新定位時代力量，在政黨政治、民間協力如何釐清自己的定位，如何做好協力、倡議工作及政治上的角色，重新建立時力的社會基礎。
王婉諭說，他們願意面對自己過去做得不好部分，也願意積極回應，也謝謝過去到現在仍然支持時力的朋友。
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