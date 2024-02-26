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韓國瑜任民主基金會董事長有雜音 綠委盼不要走回頭路

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜。記者蘇健忠／攝影

民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，過去在前總統馬英九執政時期，民主基金會被用作兩岸統合工作，國民黨立委韓國瑜成為立法院長，希望不要再走回頭路，能夠加深民主工作的交流。

依據台灣民主基金會組織章程，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，慣例董事長由立法院長擔任。知情董事指出，依照基金會組織章程，韓國瑜是當然董事，但是民進黨多次抹紅韓國瑜，指稱立場親共，難當重任，能否順利出任仍存在變數。

洪申翰表示，依照相關規範，民主基金會董事長就是由立法院長擔任，過去在馬政府執政時期，長期被作為兩岸的統合工作，當時公民社會多所詬病，直到2016年總統蔡英文上台以後，民主基金會才調整方向，加深跟民主國家在民主事務與工作的互動，也包括跟國際公民社會產生更多連結。

洪申翰說，從韓國瑜擔任立法院長以來，部分公民社會團體提出擔憂，希望未來民主基金會的運作，可以保持在對的方向跟路徑，持續跟國際社會進行民主工作的交往跟深化，不要再走過去的回頭路，用作兩岸統合工作的目的，不過按照實質規範，董事長就是立法院長。

立法院 韓國瑜

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