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接見美智庫傳統基金會 賴清德：堅定捍衛和平現狀

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見美國智庫「傳統基金會」訪問團，會長羅凱文致贈賴清德「傳統基金會」最新公布的「2024經濟自由指數」報告。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見美國智庫「傳統基金會」訪問團，會長羅凱文致贈賴清德「傳統基金會」最新公布的「2024經濟自由指數」報告。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午接見美國智庫傳統基金會訪問團，他指出，台灣未來面臨的挑戰仍然很多，需要國際社會及傳統基金會持續給予支持。台灣的責任重大，不僅攸關民主的延續，也影響台海穩定、印太和平，他會與副總統當選人蕭美琴以及全國人民，堅定地捍衛台灣的和平現狀，也希望能為國際社會的和平貢獻一己之力。

賴清德致詞時，首先表達對傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）、創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）、副會長蔻薇（Victoria Coates）及所有貴賓的歡迎，感謝傳統基金會數十年來對台灣的堅定支持。

賴清德說，1月13日，台灣剛完成一場關係台灣前途的重大選舉，人民用神聖的選票再次展現民主力量，推動台灣在正確的道路上積極前進，沒有受到大陸文攻武嚇威脅影響。選舉結果是台灣人民所共同創造，在大陸極盡可能的干擾下，他要感謝國際社會，特別是美國傳統基金會等民間團體，對台灣的堅定支持。

賴清德表示，台灣未來面臨的挑戰仍然很多，不論是來自大陸的直接威脅，或是氣候變遷、全球數位化、全球供應鏈重組等，都非常需要國際社會的指教及支持，請傳統基金會給予台灣協助。

羅凱文說，期待賴清德未來持續以卓越的政策領導台灣。羅凱文致贈賴清德傳統基金會的2024年經濟自由指數報告，他表示，賴清德是全世界第一位獲贈此書的貴賓，他恭喜台灣在全球經濟自由度排名第4，希望未來能朝向第1名邁進。

羅凱文指出，賴清德在傳統基金會及美國擁有許多友誼，大家都支持台灣維持現狀的努力，感謝賴清德展現的勇氣。大家會持續支持台灣的自由、經濟與國家安全。

副總統賴清德今天上午接見美國智庫「傳統基金會」訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見美國智庫「傳統基金會」訪問團。圖／總統府提供

美國 賴清德

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