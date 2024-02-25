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選後不得閒 柯文哲忙找政治舞台

聯合報／ 記者唐筱恬林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲（中）昨天一早從台北關渡宮出發北高一日行，出發前不慎絆倒，市議員黃瀞瑩連忙上前幫忙。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）昨天一早從台北關渡宮出發北高一日行，出發前不慎絆倒，市議員黃瀞瑩連忙上前幫忙。記者林伯東／攝影

二○二四年總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲仍然繼續「嗡嗡嗡」，除選在每周二、五立法院召開院會時間，一大早固定赴立法院參與黨團會議外，廿二日又主動率領民眾黨立法院黨團三長與藍營展開「康園會」，替藍白建立溝通橋梁，昨天則為紀念二二八挑戰騎單車「一日北高」，柯文哲選後忙著尋找政治舞台搏聲量，一刻都不得閒。

柯文哲祖父為二二八政治受難者，因此柯文哲自台北市長任內開始，每年都會規畫「單車鐵馬行」以紀念二二八節日。由於今年剛大選結束，柯文哲坦言謝票接著農曆過年，能訓練的時間比較少，自認體力無法全程騎完，因此喊出「一個人騎得快、一群人騎得遠」口號，改由黨公職以一棒接一棒的方式騎到終點。

昨日一大早天還沒亮，柯文哲就率民眾黨公職等人員到關渡宮祈禱活動順利。不過一行人出發合照時，柯文哲疑似因身體尚未暖身完畢，一度重心不穩，連人帶車摔倒在地，一旁的民眾黨立委黃珊珊也差點被絆倒，讓現場人員都捏了一把冷汗。柯文哲妻子陳佩琪看了再度藉題發揮提起藍白合，在臉書寫下「每個人都有跌倒的時候」，直指柯文哲才是在野最強候選人。

柯文哲日前以黨主席身分「作東」率領民眾黨立院黨團三長黃國昌、黃珊珊、吳春城，與國民黨團三長傅崐萁、洪孟楷、林思銘餐敘。據了解，柯文哲也憂心藍白不合作，關鍵少數只有少數沒有關鍵，因而主動邀約國民黨餐敘，建立熱線管道。

柯文哲雖在事後對外稱餐敘未談到召委選舉，但據知情人士指出，柯文哲在席中表態，民眾黨不在意有無召委，重點是藍白要共同合作，推動福國利民法案，雙方初步共識就是優先推動「國會改革司法改革、NCC改革」三大面向，回應民意。

而柯文哲頻繁赴立院督軍也引發外界質疑「寄生國會」、「黨團當黨部用」等，柯文哲昨天表示，民眾黨團這屆規模變大後，黨團薪水不夠雇用助理，是中央黨部出錢請助理到國會上班，「現在不是寄生國會，是國會寄生我」。

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