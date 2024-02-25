蓋拉格：台高層憂美棄烏

美國國會代表團日前訪台拜會蔡總統及總統當選人賴清德等我方高層，率團的聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格廿三日表示，台灣很關切烏克蘭議題，並極為擔心美國恐棄烏而去。美方代表團則向我方表達美國跨黨派議員堅定挺台，試圖緩和疑慮。

美國政治新聞網站Politico廿三日報導，共和黨籍蓋拉格和該委員會民主黨籍首席議員克利什納穆希等團員與我方官員會晤時，頻頻談到華府援烏問題。台灣高官反覆詢問美國追加援烏預算在國會卡關，對美方保護台灣防止中國大陸潛在侵略承諾的意義為何。

克利什納穆希說，台灣正緊盯美國最新援烏法案，並認為烏克蘭持續抗俄在對中共發出訊息上極其重要。在共和黨籍前總統川普今年有可能當選下，台灣高層擔心美國對台支持可能生變。

美國國務院廿三日則公布國務次卿盧嵐、歐盟對外事務部祕書長沙尼諾七至八日召開第六次美國、歐盟中國議題對話高階會議與第五次印太諮商會議後聯合聲明。盧、沙兩人重申台海和平穩定重要性，呼籲和平對話，並支持台灣有意義參與國際組織。

另一方面，日經亞洲廿三日引述白俄流亡反對派組織Belpol取得的文件報導，俄羅斯透過白俄軍火商ＬＬＣ積層科技實驗室在俄烏開戰的二○二二年，開始直接向台灣精密儀器製造商拓普光科技有限公司購買戰車重要零件「碼盤」。

我經濟部國貿署代表指稱，這些碼盤和ＬＬＣ基本上不在出口限制清單，因此未違反對俄制裁，台灣對俄出口高科技產品的限制範圍與美日英及歐盟等盟友一致，未來國際盟友若將ＬＬＣ納入管制清單，就會禁止台灣製造商向其出口。