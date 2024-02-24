「雙鄭」被點名接閣揆…鄭文燦受訪僅回2字 鄭麗君：專心智庫工作

行政院副院長鄭文燦、青平台董事長鄭麗君今天出席「全球印太戰略」新書發表會，兩人都被點名有望接任準總統賴清德首任息症院長。鄭文燦會前接受媒體聯訪時，對於媒體提問相關問題時直接轉頭走人，僅說謝謝。鄭麗君則表示，她會專心在智庫工作。

鄭麗君表示，文化部長卸任後，樂於從事智庫工作，她參與交接小組是因為參與賴清德競選團隊，但並不了解賴的布局，也沒有太多想法。至於是否有被徵詢？鄭麗君說，這幾年她樂於在民間推動智庫工作，有時間與自由身份和各領域朋友對話，形成一些相關建言，會專心在智庫工作。

另外，鄭文燦談及金廈海域爭端時表示，海巡署、地檢署有把過程向大家說明，這是「三無船隻」，沒有船舶名字、登記、靠岸證明。過去在禁制海域的「三無船隻」，漁民非常反彈，海巡接到通報以後都會進行海上執法；近年有驅離、登檢及部分帶回，是常態工作，對船難事件也有海上救援。