蓋拉格來台 郭正亮：希望韓國瑜能請他早點給190億軍售

聯合新聞網／ 綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格，率領跨黨派重量級議員抵台，同時，美國國防安全合作局（ＤＳＣＡ）在21日宣布，國務院批准售台先進戰術數據鏈系統升級計畫及相關設備，預估7500萬美元（約新台幣23億）。前立委郭正亮在節目中表示，希望立法院長韓國瑜有跟蓋拉格講，軍購190億美元可以早一點給我們。

郭正亮昨(22)日在政論節目《國民大會》中表示，蓋拉格此行一派輕鬆，因為他即將在今年11月離開美國政界，且除了台灣，也將前往日本、韓國等國。郭正亮說：「我跟你保證他會去軍火業上班」、「他是世界的眾議員，前身是陸戰隊的情報官」。

就這次的美台軍售案，郭正亮說，不會關注美國賣給台灣什麼，但重點是「何時給？」；他並喊話韓國瑜，希望能跟蓋拉格提「軍購190億美元可以早一點給我們」，並指：「給人家拖欠，所以一直宣布軍購有什麼意義？」但郭正亮也表示，蓋拉格是真的有在幫台灣催軍購到貨時間，但蓋拉格基本上沒辦法代表美國行政部門給予台灣承諾。

蓋拉格 軍售 韓國瑜

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