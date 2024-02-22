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諾魯與台斷交 蓋拉格：應組成反中經濟威脅的盟友架構

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）今率領跨黨派議員訪團來台。對於諾魯共和國今年與我國斷交，與中國大陸持續在太平洋擴張勢力，蓋拉格認為，美國應協調地區盟友，組成一個反中國經濟威脅的策略架構。記者陳熙文／攝影
美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）今率領跨黨派議員訪團來台。對於諾魯共和國今年與我國斷交，與中國大陸持續在太平洋擴張勢力，蓋拉格認為，美國應協調地區盟友，組成一個反中國經濟威脅的策略架構。記者陳熙文／攝影

美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）今率領跨黨派議員訪團來台。對於諾魯共和國今年與我國斷交，與中國大陸持續在太平洋擴張勢力，蓋拉格認為，美國應協調地區盟友，組成一個反中國經濟威脅的策略架構。

蓋拉格今率議員團訪台，外交部中午在台北賓館設宴款待，訪團也在午宴前與新聞媒體互動半小時。針對有媒體詢問，美方如何應對中國大陸的勢力在印太地區擴張，包括諾魯共和國今年與台灣斷交，同時我友邦吐瓦魯也傳出外交警訊。蓋拉格表示，美國需要與盟友和夥伴協調一個經濟策略，以應付中國做出可能被視為經濟戰爭的舉動，而非即興思考回應。

他認為，美國應該與台灣，和在印太地區的條約盟友做更多的討論與思考，組成一個聯盟架構（coordinated ally framework），以對抗中國大陸的經濟威脅。「這是我認為必須走的方向。」

除此之外，他也呼籲，美國的立法者應到相應的地區表達他們的支持，強調「我們必須出現（show up），不斷向我們的朋友表達我們與他們站在一起，也向敵人表達我們不會對他們的侵犯行為袖手旁觀。」他並以自由聯合協定（Compact of Free Association）為例，強調是非常重要的，應儘速通過。

外交部 斷交 美國 蓋拉格 諾魯

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