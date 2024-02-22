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不同於「鐵娃」...曝從小放養 游淑慧大眼萌照曝光網狂讚古錐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員游淑慧直呼網友分享的「鐵娃行程」太不可思議，並貼出自己小時候的照片，引發大批網友留言狂讚「有夠可愛的啊！」「古錐喔」。圖／引用自游淑慧臉書
北市議員游淑慧直呼網友分享的「鐵娃行程」太不可思議，並貼出自己小時候的照片，引發大批網友留言狂讚「有夠可愛的啊！」「古錐喔」。圖／引用自游淑慧臉書

網路一篇國小兄妹日常作息貼文引熱議，這對兄妹每天早上5時50分起床、晚間11時30分休息，不分平假日皆各項課程填滿，也引起北市教育局關切，表示已向學校關心孩子狀況。國民黨議員游淑慧今天則在臉書貼出自己小時候的照片，直呼網友分享的「鐵娃行程」感到不可思議，不過也因游淑慧小時候大眼睛的可愛模樣萌度爆表，大批網友留言狂讚「有夠可愛的啊！」「古錐喔！」

游淑慧說，她看到6.5個小時的鐵娃行程，除了不可思議外，也還蠻感謝她的老爸老媽。游說，她是小龍女，還是台灣出生率最高的一年，從小考試競爭壓力就挺大。但爸爸在功課和教育上基本上是「放養」的。

游還透露，小時候連要補習，都是自己爭取（小時候喜歡和同學做一樣的事）。她父親只堅持規定9點上床、6點半起床，連功課沒寫完都要被趕去睡覺。一直到國中畢業，即便國三聯考前半年，只被放寬到晚上10點上床。游坦言，當時的她很痛苦，覺得那有功課沒寫完、書沒念完，就被強迫睡覺的。但老爸那時信念：睡覺對小孩子身體好。現在想想，她小時很瘦、記憶力很好，學習效率事半功倍，不知道跟睡眠充足有沒有關？

游淑慧說，每個父母都有教育和教養的關注點，很難批評別人的，當下也不知道未來會不會成龍成鳳。只能說，孩子的快樂很重要，父母想要贏在起跑點，也要想想童真的無憂，也只有短短幾年。

游淑慧 睡眠

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