民進黨高市黨部發文辱外貌 徐巧芯：我覺自己好看就好

民進黨高雄市黨部於社群網站「Threads」發文諷國民黨立委徐巧芯身高不如民進黨立委黃捷高。徐巧芯今在臉書上發文反擊表示，她的長相跟身高是爸媽給的，她自己覺得好看就好。

根據已被刪除的貼文內容，民進黨高雄市黨部發文：「黃捷比徐巧芯漂亮，這是『主觀認定』；黃捷比徐巧芯身高還高，這是事實。請問講這兩項，有哪裡是在『外貌羞辱』了？！可能是您的標準稍高吧？！」

徐巧芯說，民進黨高雄市黨部用官方Threads進行外貌羞辱，罵她又醜又矮；她長怎樣關民進黨什麼事？她的長相跟身高是她爸媽給她的，她自己覺得好看就好。