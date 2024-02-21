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民眾黨新設三部門公布7人事案 黃成峻爆覓才爭議增3月觀察期

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨中央委員會今天通過新人事案，柯辦發言人吳怡萱接任新成立的新聞輿情部主任。圖／民眾黨提供
民眾黨中央委員會今天通過新人事案，柯辦發言人吳怡萱接任新成立的新聞輿情部主任。圖／民眾黨提供

民眾黨選後啟動組織及人事調整，民眾黨中央委員會今天通過7項人事案，包括新聞輿情部主任吳怡萱、組織發展部主任黃成峻、社會發展部主任張清俊等，其中，黃成峻被爆用人有染黑、染紅疑慮，引發黨內疑慮，但最終中央委員會仍通過人事案，但設有3個月觀察期及淘汰機制。

民眾黨選後進行人事調整，今天發布中央委員會通過新人事案，新設新聞輿情部、青年部、社會發展部。新聞輿論部主任由柯文哲辦公室發言人吳怡萱擔任；社會發展部主任由不分區立委被提名人張清俊擔任、前立委陳琬惠辦公室主任曾鼎文擔任副主任；青年部由當過黨內婦女部秘書的劉昱鴻接任。另外，台東黨部主委由議員陳宏宗擔任。

組織部主任由桃園黨部主委黃成峻接任，組織部副主任則由桃園黨部副主委林昭印擔任。其中，黃成峻過去用人、覓才具有爭議，像是先前推薦馬治薇參選立委，被民眾黨中央委員會擋下，未獲提名；馬後來被爆出涉嫌收受中國大陸政治獻金，涉犯反滲透法遭桃園檢調聲押禁見，馬遭民眾黨開除黨籍。

黨內不滿黃成峻過去用人爭議，一度醞釀要向黨中央陳情擋下人事案，但今天中央委員會仍通過。民眾黨發言人李頂立會後轉述，這次選舉政黨票跟總統票，在桃園得票表現突出，相信民眾黨絕大多數人清清白白，黨從去年開始審慎看待個案，接下來用人會非常謹慎。

李頂立補充說明，民眾黨人事案經過初步把關後，還要審核其專業是否符合需求，或有無個人關係造成黨的傷害，人事案提報後須出示無刑事紀錄證明，並設有3個月觀察期，若表現不符需求會有淘汰機制。

民眾黨

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