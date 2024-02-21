地區醫院照護不值錢？三班護病比新制惹議 醫護怒喊3月8日上街頭

衛福部公告三班護病比新制，採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但發放額度依醫院層級遞減，引基層醫護人員與地區醫院反彈。國民黨立法院黨團今偕同台灣社區醫院協會舉行記者會，台灣社區醫院協會理事長朱益宏預告，3月8日將率社區醫療同仁、民眾走上街頭，正式向政府抗議。

書記長洪孟楷表示，行政部門看到醫護人員不足，計畫編列40億元預算因應，卻出現同工不同酬問題，不同級數的醫院，有不同的補貼額度。行政部門的分配計畫，是否能夠給醫護人員最直接補貼？還是透過醫院，再由醫院自行分配？基層醫護人員的權益，是否真有受到保障？

洪孟楷認為，衛福部必須要了解到，補貼只是短期方式，追根究柢是醫護從業人員不足，整套計畫看不到。民進黨政府不要老想著編列預算、補貼撒錢就了事，必須改善整體醫護就業環境和條件，徹底解決醫護人力不足問題。

國民黨立委李彥秀說，衛福部公布的獎勵制度，會讓地區醫院的留任率更差，現在整體醫護人員留任有62.7萬人，護理人員註冊率75.41%，教育部預估在未來3至5年，是護理人員供給的陣痛期，完整的護理人才培育，至少需要10年左右。醫院有病床，但是醫護人員吃緊，有床沒醫護，是醫院現況，政府推動政策必須要有完整思考，未來地區醫院關門的間數會越來越多，誰顧偏鄉病人的權益？地區醫院醫護離職率越來越高之後，分級醫療制度還能走得下去？

國民黨立委蘇清泉表示，台灣醫界最大的問題，就是醫護人員低薪，醫護人員長期處於血汗、過勞的工作環境。疫情3年期間，無論是醫學中心還是地區醫院，特別預算對於醫護人員的補助，每日都是5000元。疫情結束之後，反而差別這麼大，這樣合理嗎？除了醫護人員之外，包括醫事人員如放射師、檢驗師、營養師、藥師等，應該編列預算給予適當補助。

國民黨立委陳菁徽表示，2030年將是健保大限，現在各醫院急診堆滿了病人，空有病房，沒有軟體，增加在急診交叉感染的風險。疫情後，現在全國護理缺口約8000人，補貼護理長期低薪、高工時，已經是刻不容緩的工作。

朱益宏宣布，將在3月8日率社區醫療同仁、民眾走上街頭，正式跟政府抗議，自去年9月28日行政院通過護理人力政策整備計畫以來，他們不斷向衛福部、行政院、總統府溝通，但都沒有得到善意回應，決定上街表達不滿，呼籲全國民眾及護理同仁一同站出來。

台灣社區醫院協會常務理事羅永達表示，醫護人員到立法院陳情或走上街頭，是非常不得已的事情，基層醫護和地區醫院向政府相關單位陳情，均得不到善意的回應，衛福部給一紙公文，解釋醫護加班補貼金額不同，原因在於醫學中心、區域醫院和地區醫院的醫護人員照顧病人數不同，醫學中心、區域醫院照顧重病程度，大於地區醫院。

羅永達指出，根據衛福部設定護理費標準，包括急性和一般病床，醫學中心護理費1027元、區域醫院905元、地區醫院850元。當家屬將病人交給醫院治療照顧，不論是醫學中心還是地區醫院，照護的方式和時間都是一樣的，憑什麼地區醫院的護理費比醫學中心少40%？難道地區醫院的護理執照比較不值錢？如果地區醫院是分級醫療最重要的基礎，差異大的護理費制度若造成地區醫院崩盤，誰要負責？