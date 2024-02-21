柯文哲挨批義無反顧輸一次 陳佩琪：沒為謀權背叛小草

民眾黨主席柯文哲參選總統落敗，精神科醫師沈政男日前認為，柯文哲錯在被不懂統計學的人牽著鼻子走，撕毀藍白合協議，才走上了「義無反顧輸一次」的路。 柯文哲妻子陳佩琪昨晚在臉書表示，要一個創黨黨主席賠上整個民眾黨， 換取副總統官位和幾個小官玩玩，最後一定是整個黨的主體性都去了了，民眾黨的黨員、柯粉和小草能接受嗎？

陳佩琪指出，藍白合的起源是柯文哲聽到對方陣營口口聲聲說要以下架民進黨為第一目標，自己在外跑行程，又感受到人民生活的辛苦，才願意去和人家談整合，柯文哲一心一意想找出在野最強候選人，而不是去求官、賣掉民眾黨的。

陳佩琪說，若不是比候選人自身，而是比政黨實力和出得起多少選舉經費，那就直接跟民眾黨和柯文哲明講就好了，說民眾黨政黨實力不如人，拿不出這麼多錢，只能當小的份。

陳佩琪表示，柯文哲常說自己有很多藍營朋友，大家都互相尊重，但最近看到某些特定人士發出的特定言論，實在令人厭惡到極點，這些人沒框騙到柯文哲去做他們小的，直到現在還無法翻頁，仍持續崩潰中，還有特定酸民會這種新聞下留言說：「有副總統當，再賞你們民眾黨幾個小官做做還不要…」，然後再把滿腹看似殺父仇人般的仇恨言論，灌給柯陣營的競選總幹事黃珊珊。

「我敢斷言我的先生不會做出賣黨求榮的事情來」，陳佩琪說，每次看到有人發表這種論調，心裡就會更加慶幸沒看錯先生，沒有為了謀奪個人權位，背叛創立的民眾黨，也沒有去傷害自家黨員，更沒有背棄柯粉、小草和支持者。

陳佩琪提到，經歷這次選舉，柯文哲讓台灣人民有了一個藍綠之外的選擇，從政之路已經成功了，選後入黨的人更多了，其中，選舉時去過最多次的台中人數最多，其次是新北和宜蘭。