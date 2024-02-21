立法院將食安專報 柯文哲：搞不好民進黨在搞誘敵深入

台中市政府驗出台糖豬肉含瘦肉精，引發食安爭議，藍、綠都希望23日立法院進行食安專報，對於是否國民黨做秀做過頭？民眾黨主席柯文哲上午受訪時說，不是啦，還反問「民進黨為什麼要養案？」

柯文哲表示，很多事情容易解決，搞不好民進黨在搞誘敵深入？國民黨在那鬧？所以拜託大家，簡單事情簡單解決，還有很多重要事要做，不要浪費在這種無聊的事情。

柯文哲上午受內科發展協會邀請，參加第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，針對立法院將進行食安專報，他說，這種事如果是在政府跟人民互信的國家，根本就不是問題，到底那批豬肉，是那塊有測出？還是整批？這很簡單的事，搞到那麼複雜。

柯文哲指出，如果整批豬肉測不出來，只有那一塊，不用想也知道就是實驗室汙染，不可能一批豬吃了瘦肉精，每隻都沒事，只有那隻豬有事，甚至那隻豬吃了，其他部位都沒有瘦肉精，全部集中在某部位，「不可能嘛」。

他說，應該是那一批、同一天屠宰，同一個屠宰場、同一個牧場出來的豬，特別是前後幾天的，那些豬的取樣到底有沒有？有就是系統性問題，如果整批沒有，只有那塊有，「問我的話，我第一就猜就是實驗室汙染」，因為那瘦肉精也不是平常用的萊克多巴胺，老實講只要一、兩個鐘頭，數據拿出來，專家會議坐下來，就知道答案的東西，就要搞到立法院要不要開臨時會，「感覺這國家實在是！」