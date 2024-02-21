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立法院將食安專報 柯文哲：搞不好民進黨在搞誘敵深入

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲上午參加第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式受訪。記者楊正海／攝影
民眾黨主席柯文哲上午參加第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式受訪。記者楊正海／攝影

台中市政府驗出台糖豬肉瘦肉精，引發食安爭議，藍、綠都希望23日立法院進行食安專報，對於是否國民黨做秀做過頭？民眾黨主席柯文哲上午受訪時說，不是啦，還反問「民進黨為什麼要養案？」

柯文哲表示，很多事情容易解決，搞不好民進黨在搞誘敵深入？國民黨在那鬧？所以拜託大家，簡單事情簡單解決，還有很多重要事要做，不要浪費在這種無聊的事情。

柯文哲上午受內科發展協會邀請，參加第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，針對立法院將進行食安專報，他說，這種事如果是在政府跟人民互信的國家，根本就不是問題，到底那批豬肉，是那塊有測出？還是整批？這很簡單的事，搞到那麼複雜。

柯文哲指出，如果整批豬肉測不出來，只有那一塊，不用想也知道就是實驗室汙染，不可能一批豬吃了瘦肉精，每隻都沒事，只有那隻豬有事，甚至那隻豬吃了，其他部位都沒有瘦肉精，全部集中在某部位，「不可能嘛」。

他說，應該是那一批、同一天屠宰，同一個屠宰場、同一個牧場出來的豬，特別是前後幾天的，那些豬的取樣到底有沒有？有就是系統性問題，如果整批沒有，只有那塊有，「問我的話，我第一就猜就是實驗室汙染」，因為那瘦肉精也不是平常用的萊克多巴胺，老實講只要一、兩個鐘頭，數據拿出來，專家會議坐下來，就知道答案的東西，就要搞到立法院要不要開臨時會，「感覺這國家實在是！」

柯文哲 瘦肉精 豬肉

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