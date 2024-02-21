觀察站／打詐不力 天才IT大臣光環盡褪

在內閣將異動之際，數位部長唐鳳傳出位子難保，不僅在野黨，連民進黨內部都隱約有股力量要她下台。去年立法院審查數位部今年出國預算，立委大砍六百萬元，砲火主要來自民進黨立委，即可嗅出不尋常味道。這裡面固然有派系之爭的影子，但數位部讓外界留下打詐不力或不務正業的印象，使得唐鳳下台有了充分的理由。

數位部全稱「數位發展部」，二○二二年八月掛牌上路，從名稱就可清楚知道，數位部職責是促進台灣產業的數位發展，但成立以來，先不說這個全新的部會有沒有帶動起整個產業發展，光是社會上資安事件層出不窮、打詐成效不彰，就讓外界對這個擁有大筆預算及龐大人力的部會大感失望，也使得這位日本媒體形容的「天才IT大臣」光環盡褪，但唐鳳似乎未能意識到情勢對她不利；而她，又辜負了外界哪些期待？

對她最大的殺傷力，就是台灣社會詐騙橫行；而源頭防詐不力，這筆帳因此算到唐鳳頭上。且不只民眾抱怨，其他部會也責怪數位部究竟做了什麼？尤其民眾最不能理解的是，數位部說要從源頭攔截，要與Google及Meta溝通，平台照樣不理會，冒充名人詐騙的案例絲毫沒有減少；搞了半天，只弄出一個辨識政府簡訊的「一一一政府專屬短碼簡訊平台」。言下之意，就是要人民自求多福：再被騙，就是你自己傻。

除了市井小民被騙，近年企業資安事件頻傳，被駭案例也時有所聞。唐鳳口口聲聲要提升台灣「數位韌性」，就算此事是大工程，很難一蹴可及，但看不到改善進度，已讓人民失去耐性。

而民眾對唐鳳的印象就是，她簡直有如外交人員般經常出國。數位部幾乎每個月派員出國，但出國交流後帶回哪些新應用、是否提升了台灣數位環境？都被打上問號。

唐鳳說，這兩天各界對她的批評指教，她都看到了，去留由長官決定。長官的決定，恐怕也得符合社會觀感。