聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／打詐不力 天才IT大臣光環盡褪

聯合報／ 本報記者應翠梅

在內閣將異動之際，數位部長唐鳳傳出位子難保，不僅在野黨，連民進黨內部都隱約有股力量要她下台。去年立法院審查數位部今年出國預算，立委大砍六百萬元，砲火主要來自民進黨立委，即可嗅出不尋常味道。這裡面固然有派系之爭的影子，但數位部讓外界留下打詐不力或不務正業的印象，使得唐鳳下台有了充分的理由。

數位部全稱「數位發展部」，二○二二年八月掛牌上路，從名稱就可清楚知道，數位部職責是促進台灣產業的數位發展，但成立以來，先不說這個全新的部會有沒有帶動起整個產業發展，光是社會上資安事件層出不窮、打詐成效不彰，就讓外界對這個擁有大筆預算及龐大人力的部會大感失望，也使得這位日本媒體形容的「天才IT大臣」光環盡褪，但唐鳳似乎未能意識到情勢對她不利；而她，又辜負了外界哪些期待？

對她最大的殺傷力，就是台灣社會詐騙橫行；而源頭防詐不力，這筆帳因此算到唐鳳頭上。且不只民眾抱怨，其他部會也責怪數位部究竟做了什麼？尤其民眾最不能理解的是，數位部說要從源頭攔截，要與Google及Meta溝通，平台照樣不理會，冒充名人詐騙的案例絲毫沒有減少；搞了半天，只弄出一個辨識政府簡訊的「一一一政府專屬短碼簡訊平台」。言下之意，就是要人民自求多福：再被騙，就是你自己傻。

除了市井小民被騙，近年企業資安事件頻傳，被駭案例也時有所聞。唐鳳口口聲聲要提升台灣「數位韌性」，就算此事是大工程，很難一蹴可及，但看不到改善進度，已讓人民失去耐性。

而民眾對唐鳳的印象就是，她簡直有如外交人員般經常出國。數位部幾乎每個月派員出國，但出國交流後帶回哪些新應用、是否提升了台灣數位環境？都被打上問號。

唐鳳說，這兩天各界對她的批評指教，她都看到了，去留由長官決定。長官的決定，恐怕也得符合社會觀感。

唐鳳 詐騙

延伸閱讀

被新系逼宮？唐鳳：去留由長官決定

唐鳳被爆料自貶身分參與IGF 掀開數位部核心專業問題

唐鳳成箭靶？藍委：新系一刀一刀割 賴清德旁邊的人要對唐鳳動手了

唐鳳早該下台？綠委：數位部讓人民無感 520後人事要尊重賴清德

相關新聞

唐鳳：去留由長官決定

數位發展部長唐鳳近期成綠營箭靶，民進黨派系人士證實，唐鳳不適任議題已悶燒許久。立法院昨天開議，唐鳳備詢前受訪表示，各界批...

朱立倫低調訪新加坡 會見老友

國民黨主席朱立倫在農曆春節後連日無公開行程，據了解，朱立倫偕妻子高婉倩上周末低調訪問新加坡，期間會晤不少政商人士。在美中...

蓋拉格今抵台 將會蔡賴韓

據本報掌握，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領的議員訪問團，...

觀察站／打詐不力 天才IT大臣光環盡褪

在內閣將異動之際，數位部長唐鳳傳出位子難保，不僅在野黨，連民進黨內部都隱約有股力量要她下台。去年立法院審查數位部今年出國...

與日智庫談東亞安全 陳永康盼助推國家安全戰略制定

國民黨立委陳永康今在立法院接待日本笹川和平基金會訪問團，談及國際與兩岸情勢、美中競爭態勢、區域安全與經濟發展等。陳永康表...

諷羅智強違規帶麥素質差 昔對手苗博雅酸：不要讓外人看笑話

新國會今開議，行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告，遭國民黨團杯葛，藍委羅智強因違規攜帶麥克風，綠委黃捷上前搶奪，擦出火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。