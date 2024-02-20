影／議場雙姝對嗆 徐巧芯：人若犯我，我必加倍奉還

立法院今天進行第11屆第1會期第1次會議，藍營立委杯葛陳建仁報告，不讓他上台發言，在國民黨立委輪流就食安問題發言時，羅智強忽然提到高雄的食安問題，民進黨立委黃捷一個箭步上去要搶麥克風，國民黨立委徐巧芯立刻上前阻擋，雙姝在議場對嗆，也一度引起雙方對峙。

徐巧芯下午出面表示，針對麥克風的部份，民進黨立委當然可以表達他們的不滿和意見，可是怎麼可以動手搶人家的東西呢？這麥克風又不是你黃捷買的，平常在別的地方看到路上禁止抽菸，就可以搶下他的菸嗎？不行嘛！就好像柯建銘平常在立法院違規抽菸，那如果黃捷看到柯建銘在立法院違規抽菸時，她可以說不要在這裡抽菸，或是叫環保局來開罰，那可以直接徒手去搶他的菸嗎？當然不可以！這是一個犯法的行為，所以在現場就很直接的告訴她，國民黨和以前不一樣，人不犯我、我不犯人，人若犯我，我必加倍奉還，這就是新的國民黨。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康