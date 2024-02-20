開議首日就爆發肢體衝突 黃捷：幸好有學以色列防身術

立法院新會期今天開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯上演肢體衝突。黃捷會後受訪時表示，立委不能攜帶個人麥克風進入議場，國民黨違規在先，沒有本事只會鬧事，癱瘓議事還不斷造謠，所幸以色列防身術派上用場，勤練習以後還可能會用到。

行政院長陳建仁上午率領各部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委以食安問題為由杯葛，國民黨立委羅智強攜帶麥克風進入議場，黃捷欲上前制止，因而與徐巧芯爆發衝突。

黃捷接受媒體聯訪時表示，今天是立法院開議的第一天，國民黨馬上就帶頭違規，攜帶個人麥克風進入議場，依據立法院相關規定，不能攜帶個人麥克風，從頭到尾就是國民黨違規在先，沒有本事只會鬧事，一直用麥克風大聲喧嘩，癱瘓議事40分鐘。

黃捷指出，如果真的要討論瘦肉精議題，應該邀請台中市長盧秀燕來備詢，既然要講就應該基於事實，而非在未經查證，就隨意亂帶風向，自己認為羅智強不該拿麥克風講這些事情，所以才衝向前制止，沒想到引發推擠，徐巧芯還作勢要推她。

黃捷還說，幸好在農曆過年前夕，有去學以色列防身術，今天就可以派上用場，希望大家就事論事、有理論理，未來還要補練習，可能還會用到。

黃捷表示，立法院長韓國瑜作為協調角色，應該發揮作用，而不是在發生議事衝突的時候，第一時間就選擇休息，跑到後面躲起來，這是很偷懶的行為，希望他能夠在關鍵時刻，發揮立法院長的角色，確保立法院有效率地討論議案，這才是職責所在。