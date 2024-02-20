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影／與徐巧芯對嗆 黃捷：想制止羅智強不當發言和造謠

攝影中心／ 即時報導
民進黨立委黃捷下午舉行記者會說明，她表示大家應該就事論事，就理論理，第一天就發生這種被癱瘓、被杯葛的情事，自己看了也很遺憾，就第一時間站出來，希望可以制止這種現象，自己想要制止羅智強不當的發言和造謠，所以走過去要和羅智強理論，徐巧芯就一直過來阻擋。記者邱德祥／攝影
民進黨立委黃捷下午舉行記者會說明，她表示大家應該就事論事，就理論理，第一天就發生這種被癱瘓、被杯葛的情事，自己看了也很遺憾，就第一時間站出來，希望可以制止這種現象，自己想要制止羅智強不當的發言和造謠，所以走過去要和羅智強理論，徐巧芯就一直過來阻擋。記者邱德祥／攝影

立法院今天進行第11屆第1會期第1次會議，藍營立委杯葛陳建仁報告，不讓他上台發言，在國民黨立委輪流就食安問題發言時，羅智強忽然提到高雄的食安問題，民進黨立委黃捷一個箭步上去要搶麥克風，國民黨立委徐巧芯馬上上前阻擋，雙姝在議場對嗆，也一度引起雙方對峙。

黃捷下午舉行記者會說明，她表示大家應該就事論事，就理論理，第一天就發生這種被癱瘓、被杯葛的情事，自己看了也很遺憾，就第一時間站出來，希望可以制止這種現象，自己想要制止羅智強不當的發言和造謠，所以走過去要和羅智強理論，徐巧芯就一直過來阻擋，自己也希望她可以就事論事，自己從頭到尾也只是希望他們能把麥克風放下來，先不要違反議場管理要點。

國民黨 徐巧芯 羅智強 陳建仁 食安 黃捷

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