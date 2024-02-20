黃國昌不滿打詐成效陳揆宣示科技偵查法研議中

民進黨政府宣稱組成打詐國家隊，但是檢方負責偵辦詐騙犯罪的M化車蒐集的證據，法院認為沒有證據效力，引發民眾黨立委黃國昌質疑，行政院長陳建仁說，Ｍ化車有助於相關偵查，科技偵查法在行政院審查中，但是相關部會有不同意見。

立法院今天開議，黃國昌第一位上台質詢，他批評政府成立打詐國家隊，詐騙案不減反增，Ｍ化車搜集詐騙案資料，卻沒有證據效力，科技偵查法法案應該儘早送到立法院審查。

陳建仁答詢說，打詐有不錯成果。黃國昌立刻提出警政署統計數字，每月詐騙案件一路飆升，這些數據還未納入黑數。

黃國昌指出，2022年7月成立打詐國家隊，2023年5月成立打詐辦公室，2021年7月到2022年6月平均每月2219件詐騙案，2022年7月到2023年4月平均每月2597件詐騙案，2023年5月到2023年12月平均每月3541件詐騙案。

黃國昌說，2019年到2023年詐欺財損金額，2019年財損42.93億元，2020年42.55億元，2021年56.10億元，2022年73.28億元，2023年88.79億元，社會上很多人被騙、向權責機關報案卻求助無門。

黃國昌表示，Ｍ化車搜集到的證據沒有證據能力，繼續買Ｍ化車做什麼，應該讓Ｍ化車所搜集的證據有證據能力，才助於犯罪的偵查數跟後面的審判。

法務部長蔡清祥指出，希望訂定科技偵查法，這個法案現在正在研議的過程中。