陳建仁520卸任前最後一次施政報告 說明三大施政主軸

行政院長陳建仁今赴立院進行520卸任前最後一次施政口頭報告，就「優化創新，經濟強韌永續」、「幸福有感，家園溫暖堅韌」與「邁向卓越，壯大民主台灣」三大施政主軸進行說明。不過，由於國民黨團舉牌杯葛，院會主席韓國瑜宣布休息10分鐘，最後施政報告延遲逾30分鐘才開始。

陳建仁表示，COVID-19 疫後行政院提出「疫後特別條例」，運用3798.8億元歲計賸餘編列特別預算，分別挹注全民健保基金200億元、勞保基金300億元及台電公司500億元，與全民共享經濟成果普發現金1416.5億元等，共2348萬人領取，請領比率99.7%，預估挹注GDP成長率約0.3個百分點。

為了朝2050淨零碳排目標邁進，陳建仁表示，政府推動氣候變遷因應法，優先布建太陽光電與離岸風電等再生能源，積極發展地熱能、生質能、海洋能、氫能及儲能等前瞻能源；而面對氣候變遷之衝擊，政府推動前瞻基礎建設，投入1600億的水環境建設，布建16座再生水廠、6座海水淡化廠。

在公共運輸方面，陳建仁表示，政府推動TPASS通勤月票，台灣鐵路管理局今年1月1日正式轉型為「國營台鐵路股份有限公司」，企業化經營。為澈底改善道路安全，行政院也提出「行人優先交通安全行動綱領」與「行人交通安全政策綱領 (2023-2027)」，並核定「永續提升人行安全計畫」。

面對少子化，陳建仁表示，政府積極推動「少子女化對策計畫」，今年編列1201億元。在減輕家長育兒負擔方面，除提高育兒津貼與0至2歲托育補助之外，也取消排富限制，並擴大平價教保服務量、調整幼兒園師生比，亦於今年推動延長課後照顧服務以及試辦幼兒園臨時照顧服務。

陳建仁表示，政府也核定「縮短公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，今年2月起實施；就讀高中職學生全面免學費，政府也預計投入222億元辦理疫後就學貸款補助方案，約63.4萬人次受惠。文化消費方面，文化部也於去年優先針對18至21歲青年發放成年禮金200點文化幣。

為落實居住正義，陳建仁表示，行政院推動「社會住宅包租代管計畫」，在租屋補貼方面，除推動300億元中央擴大租金補貼專案，去年7月再推動租金補貼2.0。行政院也參照消費者物價指數成長率，自今年1月起調增弱勢族群生活補助、國民年金給付及老年農民福利津貼等8+1項社會福利津貼之給付額度。

打詐方面，陳建仁表示，行政院成立打詐辦公室，修訂打詐五法，並推動111政府專屬短碼簡訊平台。另也推動個資法修正案，「個人資料保護委員會籌備處」已於去年12月5日掛牌。