未回應唐鳳是否下台 陳建仁希望數位部精進打詐工作
數位發展部部長唐鳳不願以部長名義參與聯合國會議引發爭議，更爆出民進黨內有派系批評他打詐成效不彰。行政院長陳建仁上午受訪被問及唐鳳下台是否是朝野共識，未正面回應，但對於打詐工作，他表示，希望數位部繼續來精進相關的施政，讓國人有感。
陳建仁表示，數位部成立了1年半以來，實際上在資通的安全以及數位產業的發展上，都有相當不錯的進展。他也知道各個部會實際上在數位的發展上都有所相關，所以怎麼樣做一個跨部會更好的協調，也是相當地重要。
陳建仁說，數位科技不斷地發達，在這樣的一個情況下，大家對於數位部的要求也是愈來愈多，怎麼樣透過跨部會的瞭解，使得各個部會都能夠和數位部一起來努力，把數位的這個工作做好，是他深切期盼的。
陳建仁表示，和我國友好的國家一起來進行資通安全相關的演練，以及資通人才的培訓這個部分，實際上會持續來加強，使得我國與理念相同的國家之間，在數位的科技及數位的資通安全上，能夠有更好的協調。
關於打詐工作的部分，陳建仁說，會按照個資法和資通安全管理法的方式來繼續加強，使得打詐的工作能夠落實；打詐的工作確實數位部也扮演蠻重要的角色，當然內政部或通傳會等，也都扮演相當重要的角色，所以他也希望數位部繼續來精進相關的施政，讓國人有感。
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