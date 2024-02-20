觀察站／數位部核心專業不明 才是問題

數位部部長唐鳳最近被爆去年人在京都卻以線上方式參加當地舉辦的聯合國網際網路治理論壇（ＩＧＦ），且出席身分自貶為資安院董事長、而非部長。由於唐鳳一直以來作風獨特，如今頻遭民進黨立委質疑，外界懷疑是派系鬥爭。不過，知情人士說，唐鳳非典型的行事風格，已是公開的秘密。

據了解，唐鳳擔任部長後，在政院內部確有爭議，但知情人士透露，此事與派系鬥爭較無關聯，目前行政院長陳建仁領導的內閣在五二○新政府上任前都是看守內閣，將來新內閣成員會全面更新也是很自然的事。關鍵在於數位部的主管事項太廣，未來必須再加以檢討，也必須思考數位部與國科會之間的分工是否必須更明確，「核心問題是，數位部的核心專業是什麼？」

行政院在二○二一年三月通過組織改造法案增設數位部，並將科技部改回「國科會」，當時民進黨內部就憂心數位部導致組織疊床架屋。

數位部在二○二二年八月掛牌上路，但數位部的推手、前政委郭耀煌最後沒擔任部長，內定唐鳳出線；郭耀煌在過程中數度請辭，直到數位部掛牌前才請辭獲准，也有不少人為郭耀煌抱不平。

據悉，目前數位部業務過於龐大，尤其主管資安，卻缺乏資安人才，再加上唐鳳上任後開發外送平台等作為，藍綠立委都要求改革。但民進黨內部多認為，唐鳳爭議已經存在已久，說是派系鬥爭，言過其實，重點是數位部的存在是否有必要；新政府必須深思，否則不論換誰當部長，都會有爭議。