2026大選新北成國民黨重大挑戰！ 黃揚明稱：藍營需立刻評估黃國昌

2024大選結束後，各政黨積極布局2026。民眾黨立委當選人黃國昌被視為2026挑戰新北市長的熱門人選之一，對此媒體人黃揚明表示，「新北市確實是藍營一個很重大的挑戰」，應馬上對黃國昌做評估。

黃揚明在節目「新聞大白話」透露，桃園和台北市對藍軍而言，選舉壓力相對較小，因為兩位市長在尋求連任，且任內的市政評價不差，所以這2地區對藍營是較有優勢的選區。此外，2城市在2022市長選舉時已呈現「三腳督」的局面，當時民眾黨在台北派出立委黃珊珊，桃園則由前立委賴香伶出戰。

黃揚明表示，台中市長盧秀燕將交棒，但該城市為藍白合示範區，「總不可能蔡璧如要跳出來，去挑戰現任老闆吧」。他指出，目前比較有疑慮的新北市，現階段已出現「罷侯」的聲音，因此需觀察侯友宜在最後執政階段，有無辦法讓聲勢維持在一定的強度及如何挑選接班人，並直言「新北對國民黨來講，確實是一個很重大的挑戰」。

黃揚明說明，現今很多人點名國民黨立委洪孟楷、前內政部長李鴻源，及台北市副市長李四川等人，但不管國民黨打算派誰參選新北市長，「重點就是民眾黨的黃國昌已經開始跑步了」。他接著說，黃國昌的參選到底對藍軍是利或弊，要馬上開始做評估，若據前立委郭正亮分析，黃國昌吸引的粉絲多為年輕人，搞不好對綠營的傷害較大。