唐鳳成箭靶？藍委：新系一刀一刀割 賴清德旁邊的人要對唐鳳動手了

數位部長唐鳳成綠營箭靶，前立委郭正亮點名，唐鳳早該下台了。國民黨立委謝龍介說，新總統賴清德520後要上任、內閣要重組，因此出現「磨刀霍霍向豬羊」情勢，已看到新系人馬在批唐鳳，「一刀一刀割下去，有了傷口再撒上鹽巴，不用到520，自然而然走人」；做不好該檢討就應檢討，但為了權位出手，會讓人民看不起。

國民黨立委王鴻薇說，從最近綠媒大篇幅修理唐鳳，還有民進黨立委頻開砲，明顯就是民進黨內520之前搶位子的具體做法，唐鳳自己要小心一點、皮繃緊一點，「明顯是賴清德旁邊的人，已經要對唐鳳動手了」。

王鴻薇說，數位部成立後完全沒有功能，包括政府、民間企業的資安個資外洩問題束手無策，「資安完全一點都不安」，反詐騙這部分也沒有任何作為，但民進黨絕對不會自己承認執政失能，黨內有人要搞掉唐鳳，應會用「假訊息無法有效抑制」去入罪。

王鴻薇也點名，衛福部長薛瑞元、次長王必勝、經濟部長王美花等人，也是內閣改組中很可能要被換掉的官員。

謝龍介說，數位部成立後拿了200億預算去揮霍，國民黨就苦口婆心要唐鳳注意，錢應花在刀口上，結果許多錢花在旅遊、考察，做不出什麼好成績，要打詐、防詐必須做好源頭管控，遺憾的是，源頭沒管控，唐鳳還笑嘻嘻說「若有需要幫助，來找我們」；過去民進黨一再護航，讓唐鳳有太多光環，若以現在的民間聲量，唐鳳可能不低於賴清德，若要換可能都心有餘而力不足。

國民黨立委黃健豪說，同樣一個唐鳳，上台時是「IT天才大臣」，有人要位子就說「不適任」，唐鳳拿不出一點政績，又飽受批評，新系鎖定換自己人，拿數位部才能師出有名，一點都不奇怪。

黃健豪說，數位部最被詬病的是網路詐騙，至今拿不出有效對策，只會搞綠色春聯、點外賣、拚命出國，唐鳳下台應是藍綠最大共識。數位部是新成立單位，沒有一套可檢視的標準，法定員工多，可塞進不少各黨各派的酬庸，當然是塊肥肉，英系能否保住唐鳳，看來不樂觀。

國民黨立委葉元之說，這很可能是綠營內鬥，親綠媒體大篇幅、大力道報導對唐鳳不利的新聞，這很反常，再加上數發部次長李懷仁也在臉書評論如此情況可能是「七傷拳」，會攻擊到自己人，綜合下來看無疑就是內鬥。

葉元之批評，唐鳳本身也是很誇張，赴日本與會居然是用資安會董事長身分，還是用線上參與方式，這根本是浪費公帑，數發部還幫忙解釋是「實質參與」，對比前衛生署長葉金川用中華台北，還直接進到會場，卻遭民進黨攻擊，如果唐鳳可以這樣做都被認同，民進黨應該向葉金川道歉。

國民黨立委廖先翔指出，唐鳳就任數位發展部長前，大家的期待都非常高，但過了這麼久的時間，再加上預算也不少，卻沒有拿出應有的表現，唐鳳如此情況本來就不太適任。