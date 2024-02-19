62年前逢甲創校糾紛 監察院要求法務部平復不公義情事

監察院司法獄政委員會今天審查通過監察委員高涌誠、王幼玲調查陳會瑞案調查報告，陳會瑞在威權統治時期，因政治因素遭騙校、冤獄、毀家，後續將移送法務部，依據促轉條例規定為妥適處理。

監委調查前國大代表陳會瑞疑於威權統治時期遭政治迫害，蒙受司法冤屈案。這起案件起因於民國51年間，逢甲大學前身逢甲工商學院創校糾紛，陳會瑞與僑委會委員長高信爭執十餘年，最後陳會瑞遭判決入獄，剝奪國大代表資格，稅務機關追繳鉅額稅款，住所亦遭法院法拍。

監察院說，陳會瑞悲憤離世，陳會瑞長子陳力目睹父親冤屈，多年來努力奔走，盼能代父洗刷冤屈。監委調查結果指出，陳情人陳訴，陳會瑞在威權統治時期，因政治因素遭騙校、冤獄、毀家，經參據案關司法判決、現存監察院調查報告、歷史檔卷與相關文獻等資料，陳會瑞與高信確有因逢甲學院創辦及後續重建等事起糾紛，導致陳會瑞蒙受誣告及逃漏稅有罪不公判決。

監委表示，雖因事件發生時日既久，人事已非，威權統治時期相關檔卷多已滅失，致難取得直接事證，但仍查有相關間接事證，可供佐據，依促轉條例第6條第3項之立法說明調查時如有疑義，對於聲請人應為有利之解釋，容有依該條項之第2款及第6條之1第1項等規定，平復相關司法不法，行政不法之空間。法務部允通盤檢視全案情節，依據促轉條例規定為妥適處理，落實轉型正義。

監委說，陳會瑞與高信因逢甲學院創辦及後續重建等事，雙方糾紛十餘年，經教育部及各方代表協調見證下，雙方在61年間簽訂協議，議定由學校支付800萬元作為補助陳會瑞興學等之用。但款項後續遭財稅機關割裂適用稅法，一方面認定陳會瑞未申報取得這筆款項為漏稅，而予裁罰，另一方面又認定逢甲學院給付800萬元尚難認為對特定之人給予特殊利益，應依法免納所得稅，邏輯矛盾。

監委指出，法務部允衡酌全案情節及財稅、司法機關處理本案異於常情等節，評估依促轉條例第6條之1及第6條等規定，研議平復陳會瑞於該案所受之行政不法及刑事不法等不公義情事。