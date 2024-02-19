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柯文哲市場改建藍議員擬送監院 白營：遺憾政治凌駕專業

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲遭質疑市長任內批發市場改建，違反工程會規定減項發包，藍議員擬將此案送監院調查，民眾黨反擊議員政治凌駕專業，令人遺憾。圖／報系資料照
民眾黨主席柯文哲遭質疑市長任內批發市場改建，違反工程會規定減項發包，藍議員擬將此案送監院調查，民眾黨反擊議員政治凌駕專業，令人遺憾。圖／報系資料照

台北市第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案，國民黨議員游淑慧質疑，前市長柯文哲任內為了趕發包政績「減項發包」出下任市長若不追加預算，就會影響公安消防的爛尾樓，嚴重違反工程招標規定，考慮將此案送交檢察院調查。民眾黨發言人吳怡萱表達嚴正抗議，表示議員以政治凌駕專業的表現，實在令人遺憾。

吳怡萱表示，民國108年第一漁果市場改建案因流標等因素影響，為讓工程順利進行，同時將工程金額風險控制在合理範圍內，函送議會「第一果菜及漁類批發市場改建工程預算不足之有效對策報告」，原本140億元預算興建至5樓，6樓以上 (農棟6樓、漁棟6-8樓) 採後續擴充方式辦理，過程、預算、決議，皆經議會同意，游淑慧也在會議記錄中。

吳表示，第一魚果市場設計規畫以農產棟地上6層、魚產棟地上8層樓，預計118年完工，並未有「若不同意加蓋這1加3層樓，恐有公安消防問題，導致整棟市場改建不能用」，表示此論點本末倒置，目前一切皆按照規劃進行改建。

吳怡萱批評，以游的資歷，不該對公共工程產生如此大的誤解，在改朝換代後，將政治凌駕專業，用有色眼光看待市場改建，實非人民之福。她認為，市政本就具延續性，改建市場更非一朝一夕就能完成，不能換新政府就否決過去的規劃與決議。

吳說，蔣萬安市長已上任一年多，市場處於112年8月28日針對第一漁果市場改建追加49.93億，呼籲游淑慧應以專業評估，監督蔣市府，而非活在過去，總是將問題推給前朝，老是拿柯文哲當擋箭牌。

吳怡萱 柯文哲 游淑慧

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