百里侯十大聲量王 網友心中的「暖男」好感王是他、不是陳其邁

網路溫度計統計「百里侯十大聲量王」，前三名分別是國民黨籍新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，但3人都是負面評價大於正面評價，民進黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲也擠入前十名，兩人正面評價皆高於負面評價，特別是黃偉哲好感度居高不下，成為網友心目中的「新暖男」。

網路溫度計從去年11月19日統計至今年2月16日，十大聲量百里侯依序是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、新竹市長高虹安、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善。

由於統計3個月期間歷經總統大選，侯友宜以292萬多篇討論居冠，但1月大選落幕後，侯友宜聲量如懸崖式下滑至谷底；盧秀燕人氣高，但僅27萬多筆討論，直到2月5日公布瘦肉精事件後，聲量才如火箭式一飛衝天，但相關爭議也隨之而來。蔣萬安聲量起起伏伏，但仍是藍營百里侯人氣王。

擠入第6名的張善政，正評大於負評。桃園市副市長蘇俊賓說，桃園團隊盡量做到不要為了聲量而追著議題跑，盡量用政策來堆疊民眾的好感度，這樣比較可長可久。這幾個月主要的話題，除了桃園六席立委全上的聲量紅利，討論度比較高的包含電動YouBike、捷運綠線延伸、棕線、還有板龍、新梅龍快速道路的可行性評估，不是爆炸性聲量，卻很紮實。

對於擠入前十大聲量，黃偉哲說，可能是因為台灣燈會在過年期間熱議，搶占一些聲量，但這不是他本意，還是要踏踏實實做事，聲量浮浮沉沉、高高低低只是一時的展現，市政建設才是王道。陳其邁表示，尊重網路調查，他會持續努力顧好市政，謙虛傾聽民意。

文化廣告系教授鈕則勳說，侯友宜負面聲量拉高，畢竟是敗選效應；盧秀燕因瘦肉精事件強化「媽媽市長」印象，有助於正面聲量，但民進黨政府極力回防，正反交鋒，負面聲量自然也拉高；至於蔣萬安聲量起起伏伏，部分突顯蔣在形象經營與市政議題行銷操作上仍有努力的空間，形象定位與人設還沒有明顯深化，建議蔣可在「三寶爸」形象深刻著墨，強化「貼心市長」形象。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，根據他長期觀察，網友對黃偉哲的好感度一向很高，台南是準總統賴清德本命區，光電、黑金等負面爭議跟台南有連結，但到黃偉哲就出現「斷點」，較少負面連結。杜聖聰也說，高虹安網路聲量目前止跌，因為新竹最近辦了不少煙火式活動，高也很謹慎，但隨著官司再起，新竹風城目前恐怕是「暴風雨前的寧靜」。

至於前三名的侯、盧、蔣，杜聖聰說，侯友宜受傷最重，但也盡力了；盧秀燕好感度高，但量能仍不足；蔣萬安還沒有重要市政的「定海神針」，缺乏記憶點。