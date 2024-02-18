快訊

泰勒絲巡演再傳憾事！16歲歌迷赴會遇車禍慘死 10歲妹妹命危

新國會十大聲量王！在野黨碾壓執政黨 韓國瑜一枝獨秀、綠委僅2人入榜

營養不夠也可能導致落髮 專家推4種抗發炎食物助促進頭髮生長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資青年就是投資未來 賴清德大學開學前祭三大福利

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
副總統賴清德今天說，明天就是大學開學日，投資青年就是投資未來。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德今天說，明天就是大學開學日，投資青年就是投資未來。圖／取自賴清德臉書

明天是大專院校開學日，副總統賴清德今天說，投資青年就是投資未來，他要跟大家分享三項福利，包括私立大專學生學雜費減免3.5萬元、大專校院學生校內住宿補貼5000元，發放文化成年禮金1200點文化幣，他感謝蔡英文總統、行政院長陳建仁的支持，未來將持續落實教育平權。

賴清德上午在臉書以「新學期，三福利！賴桑為你加油打氣！」為題發文，提及明天就是大學開學日，投資青年就是投資未來，要與同學分享三項福利，希望為年輕朋友們加油打氣。

賴清德指出，112學年度第二學期開始，私立大專學生可享有減免優惠，由政府負擔學費差距，公私立大專校院校內住宿學生，政府每學期補貼住5000元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，加碼補助至7000元。另外在16至22歲的青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可以用在買書、看表演展覽、看國片等藝文消費折抵。

賴清德認為，在學習知識、探索興趣的求學階段，政府有責任降低學生們的經濟負擔，因此他在去年提出「縮減公私立大學學費差距」的想法，並且得到蔡總統、陳建仁的政策支持，同步規劃完整的配套措施，自己會持續落實教育平權，希望各位同學在新的學期，都能把握這三項福利，創造精彩的校園生活、安心追求自己的夢想。

住宿 賴清德 青年

延伸閱讀

賴清德誓言組成最強團隊 延續蔡總統執政基礎守護台灣

傅崐萁批團客赴陸政策反覆 陳建仁：施政報告時會說明

賴清德到黨中央發開工紅包 裡面裝1000元

影／賴清德屏東發紅包出秘密任務 圓95歲阿嬤鐵粉心願

相關新聞

一度昏迷住加護病房 吾爾開希今報平安「我現在挺好」

六四學運領袖吾爾開希昨傳出曾重傷昏迷的消息，治療後已出院。他今天在臉書發表近況，「我現在挺好」，他過去一個月都待醫院，經...

苗栗市長補選民眾黨推人？ 柯文哲3原則一周內評估是否參加

總統立委選舉延長賽，苗栗市長補選藍、綠人選都已到位，台灣民眾黨主席柯文哲認為補選投票率較低，指示理性、科學、務實原則，內...

百里侯十大聲量王 網友心中的「暖男」好感王是他、不是陳其邁

網路溫度計統計「百里侯十大聲量王」，前三名分別是國民黨籍新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，但3人都是負面評...

投資青年就是投資未來 賴清德大學開學前祭三大福利

明天是大專院校開學日，副總統賴清德今天說，投資青年就是投資未來，他要跟大家分享三項福利，包括私立大專學生學雜費減免3.5...

賴清德誓言組成最強團隊 延續蔡總統執政基礎守護台灣

蔡英文總統、副總統賴清德今天分別以錄影方式，向北加州台灣同鄉聯合會年會致詞。蔡總統表示，感謝大家過去8年的共同打拚，讓台...

臨時會爭議落幕！韓國瑜想站穩國會 真功夫大於院長權

立委是立法院議事主體，立法院長僅是立委推選，擔當主持院會責任，或者主持朝野協商，當數十位立委連署要求舉行會議，不論朝野是否認同開會與否，即應由朝野協商決定是否舉行，立法院長沒有理由拖延協商時程，若以準備不及為由推託，否則就是不尊重立委職權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。