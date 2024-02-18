投資青年就是投資未來 賴清德大學開學前祭三大福利

明天是大專院校開學日，副總統賴清德今天說，投資青年就是投資未來，他要跟大家分享三項福利，包括私立大專學生學雜費減免3.5萬元、大專校院學生校內住宿補貼5000元，發放文化成年禮金1200點文化幣，他感謝蔡英文總統、行政院長陳建仁的支持，未來將持續落實教育平權。

賴清德上午在臉書以「新學期，三福利！賴桑為你加油打氣！」為題發文，提及明天就是大學開學日，投資青年就是投資未來，要與同學分享三項福利，希望為年輕朋友們加油打氣。

賴清德指出，112學年度第二學期開始，私立大專學生可享有減免優惠，由政府負擔學費差距，公私立大專校院校內住宿學生，政府每學期補貼住5000元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，加碼補助至7000元。另外在16至22歲的青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可以用在買書、看表演展覽、看國片等藝文消費折抵。

賴清德認為，在學習知識、探索興趣的求學階段，政府有責任降低學生們的經濟負擔，因此他在去年提出「縮減公私立大學學費差距」的想法，並且得到蔡總統、陳建仁的政策支持，同步規劃完整的配套措施，自己會持續落實教育平權，希望各位同學在新的學期，都能把握這三項福利，創造精彩的校園生活、安心追求自己的夢想。