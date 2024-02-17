投書美智庫 徐巧芯：國民黨須與綠白競爭年輕世代議題

國民黨立委徐巧芯今投書至美國華府智庫Jamestown Foundation，談「國民黨如何爭取年輕世代支持」。徐巧芯指出，國民黨雖總統惜敗，但在立院取得的席次可見國人對國民黨的高度期待，也是對執政黨的不滿，國民黨必須要把握機會，持續做出對的改革、更加敏銳的時事反應能力，及提拔黨內青年參政，讓年輕人看到國民黨的改變。

徐巧芯指出，2024年總統大選雖失利，但總統當選人賴清德只有40%得票率，反之在國會在野黨等於代表六成民意。而國民黨年輕世代在國會議員選舉成績特別好，2018年選上議員轉戰立委成功的新科國民黨立委高達10人，占國民黨團六分之一。這代表世代交替的浪潮是民眾推著政黨往前，中間選民跟年輕人也願意給國民黨的年輕人機會。

徐巧芯表示，國民黨要爭取年輕世代支持，必須持續大膽啟用年輕世代，並透過社群網路，包含短影音、直播等方式勇於和年輕人溝通，跳脫傳統媒體，主動尋找網路輿論討論高的議題進行修法，且反應速度、社會溝通必須要非常明快。

在議題方面，徐巧芯指出，國會改革、青年低薪化、居住正義、NCC是否箝制新聞自由等問題，都可能成為爭取年輕世代支持的熱門話題。國民黨必須在這些年輕世代關注的議題上與民進黨、民眾黨競爭，理解年輕人的處境與需求，態度不能過於保守。

在國會改革方面，徐巧芯表示，國民黨將努力加強立法院職權功能，防止立法院矮化為行政權的立法局。為此，制定「藐視國會罪」，透過一定程度的法律責任賦予國會反制或懲罰性工具，防止行政官員對國會說謊、拒答、消極配合及敷衍等傷害台灣民主制度之陋習。

徐巧芯說，強化「國會調查權」，以至政府施政透明化，並讓國會順利索要資訊，讓立法院更可監督重要政府施政項目的能力。改善「國會聽證制度」，讓國會議員可以有效質詢官員施政進度，杜絕官員反質詢等惡習。這些措施並不是要擴權，而是讓立法委員有與行政單位對等的監督力道，才能有效要求行政部門反映民意。

社會議題上，徐巧芯說，青年低薪化、居住正義、保衛自由言論、及保障人民參政權等議題也是國人期望新一屆立院能夠努力把關的領域。據行政院主計總處今年公布資料，我國2023年1至11月經常性薪資平均4萬5457元、年增2.45%，總薪資5萬8598元、年增1.47%，但卻是近七年最低增幅。

她表示，剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.02%，為連續三年負成長，實質總薪資則是年減0.97%，為近七年首度負成長，二指標性薪資數據皆落入負成長，我國如何應對通膨，改善經濟，將會是立院監督政府的重要項目。

再者，台灣的各種電話詐騙在過去8年持續惡化，政府的數位部、金管會、NCC等單位還在持續互踢皮球，無助於抑止此類犯罪行為對社會的傷害，國民黨也會在立法的層面上持續監督政府打詐效率。

此外，徐巧芯提到，個別政治人物的魅力，也會影響年輕世代的支持。展望下一次大選，2026年的縣市首長，非常可望由現任的中生代立委出戰，配合要選連任以及卸任且表現受到人民肯定的「母雞」（例如蔣萬安、張善政、許淑華、盧秀燕）打團體戰。當國民黨的代表人物整體年輕化時，就更容易讓年輕人產生共鳴。