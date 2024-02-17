傅崐萁當面邀八年執政食安專報 陳建仁：會拿前朝比較

行政院長陳建仁今天帶領團隊前往立法院拜訪國民黨團。國民黨團總召傅崐萁也與黨團立委一同迎接。傅崐萁當場要求陳建仁針對蔡政府執政八年的食安問題做出總檢討；陳建仁也回應，行政院一定會尊重立法院決議，一定會來報告，向大家說明這八年對比前八年的進度。

雙方人員到場後入席，分作兩旁。傅崐萁首先說，希望國家未來可以更穩定，國會將秉持最大民意來監督執政黨，希望解決國會功能不彰問題，國會改革刻不容緩，希望行政院支持國會改革。此時，陳建仁坐在一旁，微微點頭。

傅崐萁還提到，中央在光是過去執政三年，在施政報告前，行政院有進行過十次重大民生議題專案報告，並備質詢，國民黨團今天已經提出要求陳建仁做八年食安總檢討的專案報告，包括疫苗、進口蛋、3+11等議題，這十次的問題都要讓大家來了解，希望陳建仁做好準備，給民眾清楚的答案，讓執政團隊勇敢面對國人。

陳建仁則回應，有關食安報告，行政院會尊重立法院相關決議，他們一定會來報告，也樂意來跟大家說明，這八年來的工作，也比較一下前八年的進度，會跟大家來說明。