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還沒選完！ 台中市平地原住民議員 拍定4/13補選
2024總統與立委大選落幕，台中市平地原住民議員黃仁當選立委，並於2月1日宣誓就職第11屆立法委員，同日辭去議員職務。中央選舉委員會公告，台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區（平地原住民）出缺，於4月13日舉行投票。
對此，台中前市議員吳顯森之子吳建德已表態參選，吳建德「堅持走自己的路」，對於假想敵，未做多想。
中央選舉委員會昨公告，通過台中市議會第4屆議員第15選舉區、宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區缺額補選投票日期，定於今年4月13日（星期六）舉行投票。
台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區（平地原住民）選出議員黃仁、宜蘭縣議會第20屆議員選舉第4選舉區選出之議員陳俊宇，於2022年12月25日就職，任期4年。
依第11屆立法委員選舉選舉結果，黃仁議員當選平地原住民立法委員、陳俊宇議員當選宜蘭縣選舉區立法委員。
中選會表示，台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）及宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區，應選名額分別為1名及2名，黃仁、陳俊宇已於2月1日宣誓就職第11屆立法委員，並於同日辭去議員職務，致議員名額出缺，各該選舉區其缺額達二分之一以上，遺任期超過2年，依地方制度法第81條第1項規定應辦理補選。
昨經中選會委員會議討論通過，議員缺額補選投票日期訂為4月13日，投票起、止時間為上午8時至下午4時。
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