還沒選完！ 台中市平地原住民議員 拍定4/13補選

最近幾樁受矚目的社會事件都跟中南半島國家有關，年初三近300名旅客在越南富國島被旅行社丟包，巧的是，同一天，台灣網紅「晚安小雞」跑到柬甫寨開直播，聲稱在拍攝關於人口販賣、凌虐的影片時遭到毆打、追捕，結果全是自導自演。這兩起事件不但丟臉丟到國外，事發後，台灣政府的處理效率都被這些中南半島國家超車，這才是最丟人的事。

2024-02-17 05:50