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與AIT處長孫曉雅閉門會談！韓國瑜贈春聯 發文「4字」曝對談狀況

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AIT處長孫曉雅拜會！韓國瑜贈「龍耀吉慶」春聯氣氛融洽 網嗨：國家門面，亮的發光

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣也在場陪同，韓國瑜現場送上寫有「龍耀吉慶」春聯。圖／擷自韓國瑜臉書
美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣也在場陪同，韓國瑜現場送上寫有「龍耀吉慶」春聯。圖／擷自韓國瑜臉書

美國在台協會AIT）台北辦事處長孫曉雅今天下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣也在場陪同，韓國瑜現場送上寫有「龍耀吉慶」春聯，並向旁指著他的簽名，同時向孫曉雅說，「This is my name」，隨後雙方展開閉門會談。韓國瑜今晚在臉書上發文表示，非常榮幸孫曉雅今天蒞臨立法院，和孫曉雅相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼。

韓國瑜在臉書貼出數張照片，並簡短表示，「非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨立法院，在和處長的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼」。

有網紅在下方開玩笑留言，「我要怎麼跟外國朋友解釋，立法院長的春聯在網路上被賣到四千八」，另有不少網友留言替韓國瑜加油表示「發揮你的長才，揮灑自如，韓院長！」、「優質的院長與副院長」、「有能力的人都會懂得蹲下，未來就會跳的更高，繼續加油，永遠支持！」、「欣賞韓院長的機智、幽默風趣！」

韓國瑜在臉書發文才過一個小時，已累積上萬個讚數，同時還有五百多則留言、六百多次分享，反應相當熱烈。

許多網友看完後紛紛留言表示「國家門面，亮的發光」、「優質的院長與副院長」、「這才是我們的國會優質院長」、「韓院長加油！」、「欣賞韓院長的機智、幽默風趣！」、「這氛圍這架勢，很有感覺」。

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