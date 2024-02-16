陳智菡擔任民眾黨團主任 前手陳琬惠這樣說

民眾黨主席柯文哲今天到民眾黨立法院黨團參加晨會，他宣布黨團主任由柯辦發言人陳智菡擔任。陳智菡表示，樂於接受新挑戰，立法院是民眾黨未來重要戰場，會全力以赴。民眾黨前黨團主任陳琬惠也在臉書表達支持陳智菡。

陳智菡指出，昨天已經到黨團報到，熟悉工作環境與同仁，民眾黨團有3位副主任，大家將一起處理法案、選民服務與輿情等，昨天主要和同仁了解相關工作內容與進度。

陳智菡說，昨天第一天上班資訊量滿滿，包括是不是要開臨時會、優先法案順序等，事情繁多，這是新挑戰，她也很樂於接受。

對於黨團工作是否更加吃重，陳智菡表示，從立法院還沒開議就能感受出來，立法院是大家聚焦的地點，她很樂意接觸新事物，會全力以赴，柯文哲僅交代認真工作四個字。

民眾黨團前主任是民眾黨前立委陳琬惠，她透過臉書替陳智菡打氣，稱黨團主任是專業幕僚長角色，負責溝通協調，攻防策略，四年前她初接任時，也是邊做邊學習，謝謝柯文哲的信任和第10屆立委齊心協力，四年後民眾黨團已經培養出一群專業幕僚。

陳琬惠指出，陳智菡思緒清晰，做事認真，只要稍加調整跟上立法院議事節奏，相信一定會是黨團立委的最佳支持戰力。