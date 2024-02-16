快訊

LINE變成「廣告軟體」？官方帳號無法封鎖、聊天室跳出廣告 網抱怨：使用者體驗差

非洲驢子盜宰危機 全是《甄嬛傳》的阿膠熱潮惹禍？

富國島丟包案 觀光署最快今開罰年代旅遊停業3個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳智菡擔任民眾黨團主任 前手陳琬惠這樣說

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡接任民眾黨立法院黨團主任。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡接任民眾黨立法院黨團主任。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲今天到民眾黨立法院黨團參加晨會，他宣布黨團主任由柯辦發言人陳智菡擔任。陳智菡表示，樂於接受新挑戰，立法院是民眾黨未來重要戰場，會全力以赴。民眾黨前黨團主任陳琬惠也在臉書表達支持陳智菡。

陳智菡指出，昨天已經到黨團報到，熟悉工作環境與同仁，民眾黨團有3位副主任，大家將一起處理法案、選民服務與輿情等，昨天主要和同仁了解相關工作內容與進度。

陳智菡說，昨天第一天上班資訊量滿滿，包括是不是要開臨時會、優先法案順序等，事情繁多，這是新挑戰，她也很樂於接受。

對於黨團工作是否更加吃重，陳智菡表示，從立法院還沒開議就能感受出來，立法院是大家聚焦的地點，她很樂意接觸新事物，會全力以赴，柯文哲僅交代認真工作四個字。

民眾黨團前主任是民眾黨前立委陳琬惠，她透過臉書替陳智菡打氣，稱黨團主任是專業幕僚長角色，負責溝通協調，攻防策略，四年前她初接任時，也是邊做邊學習，謝謝柯文哲的信任和第10屆立委齊心協力，四年後民眾黨團已經培養出一群專業幕僚。

陳琬惠指出，陳智菡思緒清晰，做事認真，只要稍加調整跟上立法院議事節奏，相信一定會是黨團立委的最佳支持戰力。

民眾黨立法院黨團主任從前立委陳琬惠（圖）遞補後懸缺至今，新會期由陳智菡接任。本報資料照片
民眾黨立法院黨團主任從前立委陳琬惠（圖）遞補後懸缺至今，新會期由陳智菡接任。本報資料照片

民眾黨 立法院 陳智菡 陳琬惠

延伸閱讀

旅行公會全聯會邀三黨主席對話 柯文哲：會主動接觸

影／陳揆坦言過去一年做錯了很多事 柯文哲：知道就好

藍白立院合作有譜？柯文哲：下周處理

「戰狼小姊姊」陳智菡接民眾黨立院黨團主任 今天上工

相關新聞

陳智菡擔任民眾黨團主任 前手陳琬惠這樣說

民眾黨主席柯文哲今天到民眾黨立法院黨團參加晨會，他宣布黨團主任由柯辦發言人陳智菡擔任。陳智菡表示，樂於接受新挑戰，立法院...

宣布斷交近11個月 宏都拉斯仍欠台灣逾139億元

宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）指出，宏國在與台灣斷交近11個月後，仍積欠台灣超過4.4億美元（約新台幣139億元）的債務...

拒協商打臉國民黨？ 韓國瑜意在樹立「立院老大」地位

國民黨立法院黨團總召傅崐萁主張為了瘦肉精爭議，在立法院正式開議日前，另外舉行院會，邀請行政院長陳建仁向立法院提出專案報告，這個主張在立法院無前例可循，但並非無法辦到。 立法院長韓國瑜拒絕協商，這是利用傅崐萁搭好的舞台，向三個黨團宣示他才是立法院的老大，更是國民黨在立法院當中的老大。儘管瘦肉精爭議牽涉重大民生問題，韓國瑜所思所念，不在民生，而在不創造議事先例下，利用權力建立自己的立法院老大形象。

2026北市選舉藍白合？黃呂錦茹：國民黨自己要努力

2026年台北市長選舉，藍白是否可能合作，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天說，藍白合不合是一回事，最重要的是自己要努力；...

成台東首名民眾黨議員 陳宏宗：大武鄉長補選不缺席

前台東縣議會副議長、現任縣議員陳宏宗今天證實加入民眾黨，成為台東縣議會首名民眾黨議員，同時接任台東縣黨部主委。他表示，大...

旅行公會全聯會邀三黨主席對話 柯文哲：會主動接觸

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁希望邀請三黨主席對話，民眾黨主席柯文哲今天表示，不用等他們來，會主動接觸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。