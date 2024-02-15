帛琉總統寫信指中國利誘施壓 外交部：台灣感同深受

根據美國之音報導，帛琉總統惠恕仁坦言美國國會尚未通過COFA援款，可能衝擊經濟高度仰賴旅遊觀光的帛琉財政，並給中國可趁之機，外交部對此表示，此言呈現小島國家面臨中國經濟脅迫的困境，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助。

美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員帕斯卡15日在社群平台上公布一封由我太平洋友邦帛琉總統惠恕仁2月9日寫給美國參議員的一封信，透露中國向帛琉開出價碼，宣稱將「訂滿所有帛琉飯店房間」，並承諾每年投資2千萬美元，在帛琉營運佔地二英畝的遠端客服中心，以換取帛琉放棄與台灣的邦交。

美國之音報導也指出，美國與三個太平洋島國帛琉、密克羅尼西亞和馬紹爾群島，在去年年底簽署了恢復為期20年的「自由聯合協定」（Compact of Free Association，COFA），但該協議所需的70億美元卻卡關美國國會，三國對此表示懊惱。

外交部表示，美國與我國太平洋二友邦帛琉共和國及馬紹爾群島共和國於去年陸續順利完成「自由聯合協定」（COFA）續約，目前援助款預算刻待美國國會通過。外交部對美方與COFA國家間協議及相關撥款程序表示尊重。

外交部並表示，惠恕仁總統於報導中坦言美國國會尚未通過COFA援款，可能衝擊經濟高度仰賴旅遊觀光的帛琉財政，及給中國可趁之機，具體呈現小島國家面臨中國經濟脅迫的困境，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助。

外交部表示，台灣向來支持帛琉發展觀光，建立「經濟韌性」及「永續發展」的國家發展政策，並於後疫情時代積極協助帛琉振興旅遊產業，維持台帛直飛航班穩定，強化帛琉旅遊經濟韌性，同時也與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。